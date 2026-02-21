Vélez vs. River por el Torneo Apertura: horario, formaciones y dónde ver en vivo
Un Fortín con buen rendimiento recibe este domingo a un debilitado River, que necesita urgente un triunfo que calme los ánimos en la hinchada.
El Estadio José Amalfitani se viste de gala este domingo a las 19:15 para recibir el plato fuerte de la sexta fecha del Torneo Apertura. Con el arbitraje de Darío Herrera y la pantalla de ESPN Premium, Vélez y River se cruzan en un partido que promete goles y definiciones tácticas clave.
El equipo de Liniers llega con el pecho inflado: cinco partidos invicto (3 victorias y 2 empates) que lo posicionan como un firme candidato. Si bien su capacidad ofensiva es envidiable —marcó en todas sus presentaciones—, la materia pendiente sigue siendo el retroceso.
Con un solo arco en cero en lo que va del torneo, el desafío de los dirigidos por Quinteros es blindar su defensa. Habiendo superado ya el cruce con Boca, sacarse de encima a River con un buen resultado los dejaría en una posición inmejorable para encarar la recta final.
El presente en Núñez es mucho más gris. El equipo de Marcelo Gallardo parece haber perdido la brújula futbolística; viene de un triunfo deslucido y "ajustado" (1-0 de penal) ante Ciudad Bolívar por Copa Argentina. En el plano local, su irregularidad preocupa: dos triunfos, un empate y dos derrotas marcan una curva descendente.
La estadística es clara para el Millonario: si no le convierten, suma; pero cuando el rival golpea primero, el equipo se desdibuja (como en la dura derrota ante Tigre). Ante un Vélez que genera situaciones por doquier, River corre el riesgo de sufrir si no ajusta las piezas a tiempo.
Formaciones del encuentro
Vélez: Álvaro Montero; Joaquín García, Emanuel Mammana, Lisandro Magallán, Elías Gómez; Claudio Baeza, Tobías Andrada, Rodrigo Aliendro o Lucas Robertone; Matías Pellegrini, Manuel Lanzini y Florián Monzón. DT: Guillermo Barros Schelotto.
River: Franco Armani; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Paulo Díaz o Lautaro Rivero, Matías Viña; Aníbal Moreno, Fausto Vera, Tomás Galván; Juan Fernando Quintero; Agustín Ruberto y Maximiliano Salas o Facundo Colidio. DT: Marcelo Gallardo.
Vélez vs. River: datos del partido
- Hora: 19.15
- TV: ESPN Premium
- Árbitro: Darío Herrera
- Estadio: José Amalfitani
