Newell's vs. Acassuso, por la Copa Argentina: horario, formaciones y TV

La Lepra logró cortar una extensa racha negativa con el triunfo frente a Gimnasia de Mendoza. El gol de Mazzantti, que no convertía desde su etapa en Huracán, significó el final de una serie de once partidos sin victorias, una marca que había profundizado el flojo presente del equipo rosarino. Con apenas seis puntos en el Torneo Apertura y virtualmente sin chances de clasificación en la zona A, la Copa Argentina aparece como una oportunidad para cambiar la imagen en un primer semestre complejo para el conjunto dirigido por Kudelka.