Racing vs. Banfield, por el Torneo Clausura 2026: goles, resultado en vivo y minuto a minuto
La "Academia", que viene de sufrir dos derrotas consecutivas en el certamen, abre la quinta fecha ante Banfield en Avellaneda. Los detalles en la nota.
Racing y Banfield se enfrentan este viernes, desde las 20.30, en el Cilindro de Avellaneda, por la quinta fecha de la Zona B del Torneo Clausura 2026. El encuentro, que abrirá la jornada, será televisado por ESPN Premium.
Racing vs. Banfield por el Torneo Clausura: minuto a minuto
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