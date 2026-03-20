Neymar elogió a la hinchada de San Lorenzo antes del cruce internacional

grupos sudamericana

En ese contexto, el mensaje fue interpretado como una muestra de respeto hacia una de las hinchadas más reconocidas del continente, famosa por su empuje y por el clima que genera en el estadio. No es la primera vez que equipos y jugadores destacan el ambiente que se vive en el Nuevo Gasómetro, pero sí resulta llamativo que lo haga una estrella de la magnitud de Neymar.