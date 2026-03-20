Neymar elogió a la hinchada de San Lorenzo antes del cruce internacional
El crack brasileño sorprendió con un mensaje en redes sociales dedicado a los fanáticos del Ciclón y anticipó un clima especial para el partido.
Neymar volvió a quedar en el centro de la escena, aunque esta vez no por una jugada dentro de la cancha, sino por un gesto que no pasó desapercibido en la Argentina. En la previa de un cruce internacional por la Copa Sudamericana, el jugador elogió públicamente a la hinchada de San Lorenzo de Almagro y generó una fuerte repercusión en redes sociales.
A través de un mensaje que rápidamente se viralizó, el brasileño destacó el cariño recibido por parte de los fanáticos azulgranas y anticipó lo que espera del partido: “Feliz por el cariño de la hinchada de San Lorenzo. Tengo certeza que ustedes harán una gran fiesta el día del partido”.
La publicación llamó la atención por varios motivos. Por un lado, porque no es habitual que una figura de su nivel haga referencia directa a la hinchada de un rival. Por otro, porque se da en la previa de un encuentro importante, donde este tipo de gestos suelen ser más medidos.
En ese contexto, el mensaje fue interpretado como una muestra de respeto hacia una de las hinchadas más reconocidas del continente, famosa por su empuje y por el clima que genera en el estadio. No es la primera vez que equipos y jugadores destacan el ambiente que se vive en el Nuevo Gasómetro, pero sí resulta llamativo que lo haga una estrella de la magnitud de Neymar.
La reacción de los hinchas de San Lorenzo no tardó en llegar. En redes sociales, miles de usuarios replicaron el mensaje, agradecieron el reconocimiento y comenzaron a palpitar el partido con mayor entusiasmo. Incluso, muchos tomaron las palabras del brasileño como un “desafío” para redoblar el apoyo en las tribunas.
Más allá del color que aporta este tipo de declaraciones, lo cierto es que el cruce ya venía generando expectativa y ahora suma un condimento extra. El foco no solo estará puesto en lo que ocurra dentro del campo de juego, sino también en el marco que ofrecerá el público.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario