Neymar emocionó a Lionel Messi con su despedida: "Quienes aman el fútbol..."

Messi y Neymar compartieron además varios años como compañeros en Barcelona, donde formaron junto a Luis Suárez un tridente que quedó en la historia del fútbol mundial. Tiempo después volvieron a encontrarse en París, cuando ambos jugaron juntos en el Paris Saint-Germain.

Con el paso de los años, aquella relación entre compañeros terminó transformándose en una amistad que también sobrevivió a la enorme rivalidad futbolística entre Argentina y Brasil. Por eso, el mensaje de Neymar tuvo un significado especial en la previa de la despedida de Messi.