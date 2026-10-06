Neymar emocionó a Lionel Messi con su despedida: "Quienes aman el fútbol..."
El crack brasileño le dedicó un sentido mensaje a su amigo antes de su último partido con la camiseta de la Selección Argentina.
Lionel Messi está a horas de vivir uno de los momentos más emotivos de su carrera: su último partido con la Selección Argentina en el país. En medio de los homenajes y los mensajes que recibió en las redes sociales, hubo uno que tuvo un significado especial por quién lo escribió: Neymar.
El brasileño, uno de sus grandes amigos en el mundo del fútbol, publicó una serie de fotos junto a Messi y le dedicó unas palabras cargadas de emoción. “Quienes aman el fútbol te han disfrutado a lo largo de estos años… Hoy es tu último partido con la camiseta de tu selección, de tu país, y espero que disfrutes cada segundo, que todos los homenajes de hoy te hagan feliz”, escribió.
Neymar no se quedó solamente con el significado de la despedida para Argentina y destacó la dimensión mundial de la carrera de Messi. “No es solo Argentina la que te agradece, el mundo te agradece por todo lo que has hecho por el fútbol”, expresó en uno de los fragmentos más emotivos de su publicación.
El brasileño también recordó lo que significó compartir una cancha con Messi y, especialmente, haber formado parte de una de las sociedades más recordadas del fútbol moderno. “Gracias por hacerme amar aún más el fútbol; fue un honor haber jugado contra ti y, más aún, haber hecho historia a tu lado”, señaló.
Las imágenes elegidas por Neymar también tuvieron un fuerte contenido simbólico. Entre ellas apareció una postal del abrazo que ambos protagonizaron después de la final de la Copa América 2021, cuando Argentina venció a Brasil en el Maracaná y Messi consiguió finalmente su primer gran título con la Selección Mayor.
Messi y Neymar compartieron además varios años como compañeros en Barcelona, donde formaron junto a Luis Suárez un tridente que quedó en la historia del fútbol mundial. Tiempo después volvieron a encontrarse en París, cuando ambos jugaron juntos en el Paris Saint-Germain.
Con el paso de los años, aquella relación entre compañeros terminó transformándose en una amistad que también sobrevivió a la enorme rivalidad futbolística entre Argentina y Brasil. Por eso, el mensaje de Neymar tuvo un significado especial en la previa de la despedida de Messi.
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