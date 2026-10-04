Neymar expresó su respaldo a Flávio Bolsonaro de cara a las elecciones en Brasil

En los últimos meses, además, el nombre del futbolista había quedado involucrado en un cruce indirecto con Luiz Inácio Lula da Silva. En junio, mientras Neymar atravesaba una lesión que le impedía jugar con la selección brasileña durante el Mundial, el mandatario bromeó sobre su situación y lo calificó como el primer futbolista “home office” convocado para la competencia.

La situación tuvo posteriormente otro capítulo cuando Jair Bolsonaro respondió a los dichos de Lula mediante un video realizado con inteligencia artificial. En las imágenes aparecía vestido como militar y abordando un avión de la Fuerza Aérea para dirigirse hacia el lugar donde Neymar era representado entrenándose en soledad.