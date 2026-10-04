Neymar expresó su respaldo a Flávio Bolsonaro de cara a las elecciones en Brasil
Neymar hizo público su apoyo al candidato del Partido Liberal (PL) al compartir en sus redes sociales un video en el que dejó ver su voto.
La jornada electoral en Brasil tuvo a Neymar Jr. como uno de sus protagonistas fuera de las canchas. El delantero del Santos utilizó sus redes sociales para mostrar parte del momento en el que fue a votar y realizó un gesto que fue interpretado como una señal de respaldo a Flávio Bolsonaro, candidato presidencial del Partido Liberal (PL).
En las imágenes que compartió a través de Instagram, el futbolista apareció camino al establecimiento donde debía emitir su voto. Allí llamó especialmente la atención un gesto que realizó junto a uno de sus acompañantes: ambos levantaron los dedos formando el número 22, precisamente el número con el que Flávio Bolsonaro compite en las elecciones presidenciales.
La escena no pasó inadvertida y rápidamente comenzó a circular en las redes sociales. Neymar incluso volvió a repetir el gesto después de haber votado, cuando aseguró que ya había cumplido con su participación en la jornada electoral.
Otro detalle que cobró relevancia fue que el hombre que estaba junto al jugador llevaba un sticker de Tenente Coimbra, candidato a diputado estadual por el Partido Liberal. De esta manera, la aparición del número 22 quedó asociada a la fuerza política que tiene a Flávio Bolsonaro como candidato a la Presidencia.
El gesto de Neymar en medio de las elecciones de Brasil
La aparición del delantero durante los comicios volvió a colocar bajo la lupa su vínculo con la política brasileña. No es la primera vez que Neymar queda relacionado públicamente con el espacio político de la familia Bolsonaro: durante las elecciones de 2022 ya había expresado su respaldo a Jair Bolsonaro.
En los últimos meses, además, el nombre del futbolista había quedado involucrado en un cruce indirecto con Luiz Inácio Lula da Silva. En junio, mientras Neymar atravesaba una lesión que le impedía jugar con la selección brasileña durante el Mundial, el mandatario bromeó sobre su situación y lo calificó como el primer futbolista “home office” convocado para la competencia.
La situación tuvo posteriormente otro capítulo cuando Jair Bolsonaro respondió a los dichos de Lula mediante un video realizado con inteligencia artificial. En las imágenes aparecía vestido como militar y abordando un avión de la Fuerza Aérea para dirigirse hacia el lugar donde Neymar era representado entrenándose en soledad.
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