Catarata de publicaciones en redes sociales: cómo siguió Javier Milei las elecciones presidenciales en Brasil

En contrapartida, el Presidente argentino replicó imágenes junto a Flávio y a su padre, Jair Bolsonaro —quien cumple prisión domiciliaria tras ser condenado a 27 años por el intento de golpe de Estado en 2022—, acompañadas por la consigna “hoy por él” y celebrando que el senador por Río de Janeiro utilizara su emblemático lema: "Viva la libertad, carajo".

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Elecciones en Brasil: qué esperan en Casa Rosada

En los despachos principales de la Casa Rosada ya manejaban un escenario claro en la previa: los cálculos oficiales descontaban que ningún postulante lograría superar este domingo el umbral del 50% de los votos válidos, por lo que la definición presidencial se trasladará inexorablemente a una segunda vuelta, prevista para el próximo 25 de octubre.

Bajo ese tablero, en el entorno del oficialismo nacional admiten como una posibilidad lógica que Lula da Silva encabece el recuento en esta primera etapa, pero no ocultan su optimismo y apuestan de lleno a una remontada y victoria de Flávio Bolsonaro en el balotaje.