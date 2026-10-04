Catarata de publicaciones en redes sociales: cómo siguió Javier Milei las elecciones presidenciales en Brasil
Refugiado en la Quinta de Olivos, el libertario se encargó de manifestar su apoyo a Flávio Bolsonaro. Qué esperan en Casa Rosada.
Aislado en la Quinta de Olivos pero hiperactivo en el plano digital, Javier Milei sigue de cerca y minuto a minuto el desarrollo de las elecciones presidenciales en Brasil, una contienda en la que ratificó su respaldo explícito al candidato opositor Flávio Bolsonaro en su pulseada contra el actual mandatario, Lula da Silva.
Lejos de la diplomacia tradicional, el jefe de Estado dejó en claro su alineamiento a través de una catarata de publicaciones en sus redes sociales, donde volvió a cruzar con dureza al líder del Partido de los Trabajadores (PT) y afianzó su sintonía con la familia Bolsonaro.
Javier Milei siguió las elecciones en Brasil a través de las redes sociales
Entre los contenidos que difundió en su cuenta de Instagram, Milei apeló a una provocativa comparación visual: compartió una imagen suya de su pasado como arquero en las divisiones inferiores de Chacarita junto a una fotografía histórica de Lula fichado por la policía en 1980, durante su arresto por la dictadura brasileña tras liderar una huelga metalúrgica en San Pablo.
El gesto se enmarca en la escalada de confrontación verbal que el líder libertario mantiene con su par brasileño. Días atrás, en una entrevista con el medio francés Le Point, Milei había vuelto a tildar públicamente de "ladrón" a Lula, afirmando que este solo se encontraba en libertad por una maniobra judicial en la que involucró a ministros del Supremo Tribunal Federal (STF).
Declaraciones de esa índole motivaron en su momento que el gobierno de Brasilia rebajara el vínculo diplomático con la Argentina y retirara a su embajador en Buenos Aires.
En contrapartida, el Presidente argentino replicó imágenes junto a Flávio y a su padre, Jair Bolsonaro —quien cumple prisión domiciliaria tras ser condenado a 27 años por el intento de golpe de Estado en 2022—, acompañadas por la consigna “hoy por él” y celebrando que el senador por Río de Janeiro utilizara su emblemático lema: "Viva la libertad, carajo".
Elecciones en Brasil: qué esperan en Casa Rosada
En los despachos principales de la Casa Rosada ya manejaban un escenario claro en la previa: los cálculos oficiales descontaban que ningún postulante lograría superar este domingo el umbral del 50% de los votos válidos, por lo que la definición presidencial se trasladará inexorablemente a una segunda vuelta, prevista para el próximo 25 de octubre.
Bajo ese tablero, en el entorno del oficialismo nacional admiten como una posibilidad lógica que Lula da Silva encabece el recuento en esta primera etapa, pero no ocultan su optimismo y apuestan de lleno a una remontada y victoria de Flávio Bolsonaro en el balotaje.
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