Neymar reveló que rechazó una oferta millonaria del Real Madrid por jugar con Messi

“Barcelona me ofreció una suma fija, pero el Real Madrid me dijo que podía pedir lo que yo quisiera, hasta ganar el triple”, confesó en una entrevista con el podcast PodPah. A pesar de la impresionante oferta económica, el astro no dudó en elegir al club catalán: “Florentino Pérez me quería, pero yo prefería jugar con Messi, y además en el Barça había jugado Ronaldinho, que fue mi ídolo”.