Ni cable ni Telefe: cómo ver a Boca vs. Universidad Católica EN VIVO por Pluto TV por Libertadores
Enterate cómo disfrutar en vivo y gratis del debut de Boca contra Universidad Católica por la Copa Libertadores mediante la plataforma Pluto TV.
Llegó el momento esperado: Boca visita a Universidad Católica este martes a las 21.30 para hacer su gran debut en la Copa Libertadores 2026. El partido internacional se disputará en el estadio Claro Arena, tendrá presencia de hinchas visitantes y el árbitro será Gustavo Tejera.
Cómo ver gratis a Boca por Pluto TV
Una de las grandes novedades para esta edición del certamen es que la plataforma Pluto TV transmitirá los partidos de la Copa Libertadores 2026 por streaming.
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De esta manera, los simpatizantes que no cuenten con servicio de cable tradicional podrán disfrutar del debut del equipo argentino de forma totalmente gratuita desde sus casas o dispositivos móviles. La cobertura en esta aplicación estará liderada por los comunicadores Jero Torres Santoro y Nico Gómez Zurita.
Otras alternativas en TV para la Copa Libertadores
Para aquellos que prefieran el formato televisivo tradicional, el partido también estará disponible en la grilla de programación de Fox Sports (Canales 25 y 106 en Flow; 605 y 1605 en DirecTV; 101 y 1013 en Telecentro) y en la señal abierta de Telefe (Canal 10 en Flow; 123 y 1123 en DirecTV; 12 en Telecentro).
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