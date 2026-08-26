Ni ESPN ni Fox Sports: qué canal pasa River vs. Independiente Santa Fe
Dos de las señales que pasan varios juegos de la Copa Sudamericana no dan el encuentro River vs. Independiente Santa Fe por octavos de final. Dónde verlo.
La tensión se apodera de Núñez. River e Independiente Santa Fe se enfrentan este miércoles desde las 21:30 horas en el estadio Monumental, en el marco del encuentro de vuelta por los octavos de final de la Copa Sudamericana 2026.
El cruce contará con el arbitraje principal del uruguayo Esteban Ostojich, mientras que su compatriota Leodán González estará al frente del VAR. Una de las novedades es que no contará ni con la televisación de ESPN ni con la transmisión de FOX Sports, dos de los canales que pasan buena parte de la Copa: se puede ver en vivo por DSports.
El conjunto dirigido por Eduardo Coudet llega a este compromiso internacional sin margen de error, condicionado por un andar irregular que lo llevó a conseguir apenas una victoria en sus últimos ocho encuentros oficiales, sumado al reciente empate 2-2 frente a Vélez por el Torneo Clausura.
En la ida disputada en el estadio El Campín de Bogotá, la serie quedó completamente abierta tras un 0-0 donde el cuadro colombiano contó con las situaciones más claras, pero en el que el arquero Santiago Beltrán se erigió como la gran figura para sostener el arco en cero.
Con la obligación de hacer valer la localía, el ganador de este mata-mata avanzará directamente a los cuartos de final, fase en la que ya espera instalado el Vasco da Gama de Brasil, que viene de dejar en el camino a Olimpia.
Ni Fox Sports ni ESPN: cómo ver River vs. Independiente Santa Fe por TV
El evento se podrá seguir en vivo en la Argentina y todo el mundo a través de la pantalla de DSports. Además, se podrá seguir desde cualquier dispositivo móvil a través de las aplicaciones Flow, Telecentro Play y DirecTV GO.
DSports:
- DirecTV: Canales 610 (SD) y 1610 (HD).
- DGO: En vivo a través de la aplicación oficial.
- Flow: Canales 109 y 110.
- Telecentro: 995
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