Fútbol libre por celular: cómo ver en vivo Independiente Santa Fe vs. River
Se puede ver el fútbol libre de cables y antenas en vivo en el celular, y sin riesgo. Cómo ver en vivo Independiente Santa Fe vs. River por la Copa Sudamericana.
Independiente Santa Fe y River se enfrentan este miércoles desde las 21:30 en el estadio Nemesio Camacho El Campín de Bogotá, en el marco del partido de ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana, una serie que debió postergarse una semana debido al trágico terremoto que sacudió a Colombia.
El "Millonario", conducido por Eduardo Coudet, llega entonado a este compromiso internacional tras cortar una racha de cuatro derrotas consecutivas al vencer por 2-0 a Argentinos Juniors por el Torneo Clausura, un encuentro que además dejó como saldo positivo el debut como titular de Thiago Almada.
Con la misión de estirar esa levantada en tierras colombianas, el conjunto de Núñez buscará un resultado favorable que le permita definir la llave la próxima semana como local en el Monumental.
Del otro lado, el equipo bogotano se presenta con descanso obligado en su torneo local tras la suspensión de la actividad por el sismo, habiendo disputado su último encuentro el pasado 8 de agosto con un triunfo por 2-0 ante Boyacá Chicó. El vencedor de este cruce ya sabe que en los cuartos de final se medirá ante el ganador del duelo que protagonizan Olimpia y Vasco da Gama.
Fútbol libre por celular: cómo ver EN VIVO Independiente Santa Fe vs. River
La televisación estará a cargo de ESPN. Además, se podrá seguir desde cualquier dispositivo móvil a través de las aplicaciones Flow, Telecentro Play y DirecTV GO.
En qué número está ESPN en cada cable:
- Flow (Personal): Canal 102 (HD) / Canal 22 (Analógico)
- DirecTV: Canal 621 (SD) / Canal 1621 (HD)
- Telecentro: Canal 1011 (HD)
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