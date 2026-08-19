Fútbol libre por celular: cómo ver en vivo Independiente Santa Fe vs. River

Del otro lado, el equipo bogotano se presenta con descanso obligado en su torneo local tras la suspensión de la actividad por el sismo, habiendo disputado su último encuentro el pasado 8 de agosto con un triunfo por 2-0 ante Boyacá Chicó. El vencedor de este cruce ya sabe que en los cuartos de final se medirá ante el ganador del duelo que protagonizan Olimpia y Vasco da Gama.