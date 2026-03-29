🔴Franco Colapinto EN VIVO: minuto a minuto del GP de Japón de Fórmula 1

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El gran desafío de Colapinto en Japón

El piloto argentino llega a esta tercera fecha del Campeonato del Mundo 2026 con un fuerte envión anímico. A bordo de su monoplaza de la escudería Alpine, Colapinto viene de sumar su primer punto de la temporada en el reciente Gran Premio de China (carrera que quedó en manos de Kimi Antonelli con Mercedes).

Esta noche, la exigencia será máxima para escalar posiciones. De acuerdo a los resultados de la clasificación oficial, Franco partirá desde la octava fila, compartiendo el sector nada menos que con el experimentado español Carlos Sainz, piloto de Williams.