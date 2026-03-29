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🔴Franco Colapinto EN VIVO: minuto a minuto del GP de Japón de Fórmula 1
MinutoUno
Seguí el minuto a minuto de la tercera fecha de la Fórmula 1 con Franco Colapinto. El piloto argentino larga en la octava fila. Horarios, TV y grilla completa.
EN VIVO
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Ni Magis TV ni Pelota Libre: cómo ver a Franco Colapinto en el celular
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Cómo ver a Franco Colapinto EN VIVO en el celular sin Xuper TV ni Magma
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Sin Disney+: cómo ver la carrera de Franco Colapinto EN VIVO en el celular
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En qué puesto larga Colapinto hoy en el GP de Japón
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28 de marzo | 23:55
El gran desafío de Colapinto en Japón
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28 de marzo | 23:50
A qué hora larga la carrera y por dónde verla EN VIVO
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28 de marzo | 23:45
La grilla de partida
¡Buenas noches y bienvenidos a una nueva madrugada a pura Fórmula 1! En apenas un par de horas, los motores volverán a rugir en el mítico circuito de Suzuka, donde Franco Colapinto buscará seguir de racha en la máxima categoría del automovilismo mundial.
IMPORTANTE: A qué hora corre Colapinto hoy: la grilla de partida y dónde ver el GP de Japón
Minuto a minuto de Franco Colapinto en el Gran Premio de Japón de Fórmula 1
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