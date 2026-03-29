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🔴Franco Colapinto EN VIVO: minuto a minuto del GP de Japón de Fórmula 1

Franco Colapinto EN VIVO: minuto a minuto del GP de Japón de Fórmula 1

Franco Colapinto EN VIVO: minuto a minuto del GP de Japón de Fórmula 1
Franco Colapinto EN VIVO: minuto a minuto del GP de Japón de Fórmula 1

Franco Colapinto EN VIVO: minuto a minuto del GP de Japón de Fórmula 1
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Franco Colapinto EN VIVO: minuto a minuto del GP de Japón de Fórmula 1
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Franco Colapinto
Japón

Seguí el minuto a minuto de la tercera fecha de la Fórmula 1 con Franco Colapinto. El piloto argentino larga en la octava fila. Horarios, TV y grilla completa.

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EN VIVO

¡Buenas noches y bienvenidos a una nueva madrugada a pura Fórmula 1! En apenas un par de horas, los motores volverán a rugir en el mítico circuito de Suzuka, donde Franco Colapinto buscará seguir de racha en la máxima categoría del automovilismo mundial.

IMPORTANTE: A qué hora corre Colapinto hoy: la grilla de partida y dónde ver el GP de Japón

Minuto a minuto de Franco Colapinto en el Gran Premio de Japón de Fórmula 1

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El gran desafío de Colapinto en Japón

El piloto argentino llega a esta tercera fecha del Campeonato del Mundo 2026 con un fuerte envión anímico. A bordo de su monoplaza de la escudería Alpine, Colapinto viene de sumar su primer punto de la temporada en el reciente Gran Premio de China (carrera que quedó en manos de Kimi Antonelli con Mercedes).

Esta noche, la exigencia será máxima para escalar posiciones. De acuerdo a los resultados de la clasificación oficial, Franco partirá desde la octava fila, compartiendo el sector nada menos que con el experimentado español Carlos Sainz, piloto de Williams.

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A qué hora larga la carrera y por dónde verla EN VIVO

Prepará el café porque la noche será larga. El semáforo verde se apagará oficialmente este domingo a las 02:00 de la madrugada (hora de Argentina).

Para no perderte ningún detalle y seguir cada vuelta, estas son las opciones de transmisión confirmadas:

  • Televisión: La carrera se podrá ver en vivo a través de la pantalla de Fox Sports.

    • Cablevisión / Flow: Canales 25 (SD) y 106 (HD).

    • DirecTV: Canales 105 (SD) y 1605 (HD).

    • Telecentro: Canales 101 (SD) y 1013 (HD).

  • Streaming (ONLINE): La competencia estará disponible en Disney+ Premium.

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La grilla de partida

Para ir calentando motores, así quedaron conformados los principales puestos de salida en Suzuka:

  • Primera fila: Kimi Antonelli (Mercedes) - George Russell (Mercedes).

  • Segunda fila: Oscar Piastri (McLaren) - Charles Leclerc (Ferrari).

  • Tercera fila: Lando Norris (McLaren) - Lewis Hamilton (Ferrari).

  • (...)

  • Octava fila: Franco Colapinto (Alpine) - Carlos Sainz (Williams).

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