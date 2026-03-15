Ni Magis TV ni Pelota Libre: cómo ver a River vs. Sarmiento EN VIVO por Internet
Se juega este domingo River vs. Sarmiento, partido clave por el Torneo Apertura 2026. Se puede ver fútbol libre y en vivo por el celular.
River recibirá este domingo a Sarmiento desde las 19.45 en el Estadio Monumental por la fecha 11 del Torneo Apertura 2026. El equipo dirigido por Eduardo Coudet intentará sumar otro triunfo tras su debut con victoria ante Huracán, mientras que el conjunto de Junín busca seguir sumando para alejarse del fondo.
El partido puede verse por Pack Fútbol, sin necesidad de pasar por plataformas Magis TV o la renovada LPF Play que por ahora no transmite fútbol de Primera División. El encuentro se televisa por ESPN Premium.
El Millonario inició la etapa del Chacho con un triunfo por 2-1 frente al Globo en Parque Patricios, en un partido que tuvo varias polémicas. En ese encuentro se vio un equipo con mayor orden defensivo y momentos de larga posesión de la pelota.
Sarmiento, por su parte, llega en un buen momento luego de sumar cuatro de los últimos seis puntos. El conjunto de Junín venció 1-0 a Estudiantes de Río Cuarto y empató 0-0 frente a Racing, ambos partidos disputados en condición de local.
Formaciones de River vs. Sarmiento
- River: Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero, Marcos Acuña; Aníbal Moreno, Fausto Vera; Kendry Páez o Juan Fernando Quintero, Tomás Galván, Ian Subiabre; Sebastián Driussi o Joaquín Freitas. DT: Eduardo Coudet.
- Sarmiento: Javier Burrai; Thiago Santamaría, Agustín Seyral, Juan Manuel Insaurralde, Lucas Suárez; Mauricio Martínez, Manuel García, Cristian Zabala, Gabriel Díaz; Julián Contrera y Junior Marabel. DT: Facundo Sava.
Cómo ver en vivo River vs. Sarmiento
La televisación estará a cargo de ESPN Premium. Además, se podrá seguir desde cualquier dispositivo móvil a través de las aplicaciones Flow, Telecentro Play y DirecTV GO.
Para ver el evento se debe tener contratado el Pack Fútbol y sintonizar ESPN Premium:
- Canales 123 de Flow.
- Canales 604 (SD) y 1604 (HD) de DirecTV.
- Canales 111 (SD) y 1017 (HD) de Telecentro.
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