Ni Fox Sports ni ESPN: qué canal pasa en vivo O'Higgins vs. Boca

El partido será dirigido por el árbitro colombiano Wilmar Roldán y tendrá un premio importante para el ganador: el pase a los octavos de final de la Copa Sudamericana, instancia en la que espera Deportivo Recoleta. El club de la Ribera buscará hacer valer la ventaja conseguida en la ida y dar un paso más en uno de los grandes objetivos deportivos de la temporada.