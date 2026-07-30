Ni Fox Sports ni ESPN: qué canal pasa en vivo O'Higgins vs. Boca
Dos de las señales que pasan varios juegos de la Copa Sudamericana no dan el encuentro O'Higgins vs. Boca por 16avos de final. Dónde verlo.
Boca afronta este jueves uno de los compromisos más importantes de su semestre cuando visite a O’Higgins por la revancha de los playoffs de la Copa Sudamericana 2026. El encuentro se juega en el estadio El Teniente de Rancagua y define cuál de los dos equipos accederá a los octavos de final del certamen continental.
El partido se juega desde las 21.30 horas del jueves en la Argentina y una de las novedades es que no contará ni con la televisación de ESPN ni con la transmisión de FOX Sports, dos de los canales que pasan buena parte de la Copa: se puede ver en vivo por DSports.
El partido será dirigido por el árbitro colombiano Wilmar Roldán y tendrá un premio importante para el ganador: el pase a los octavos de final de la Copa Sudamericana, instancia en la que espera Deportivo Recoleta. El club de la Ribera buscará hacer valer la ventaja conseguida en la ida y dar un paso más en uno de los grandes objetivos deportivos de la temporada.
Ni Fox Sports ni ESPN: cómo ver O'Higgins vs. Boca por TV
El evento se podrá seguir en vivo en la Argentina y todo el mundo a través de la pantalla de DSports. Además, se podrá seguir desde cualquier dispositivo móvil a través de las aplicaciones Flow, Telecentro Play y DirecTV GO.
DSports:
- DirecTV: Canales 610 (SD) y 1610 (HD).
- DGO: En vivo a través de la aplicación oficial.
- Flow: Canales 109 y 110.
- Telecentro: 995
Formaciones de O'Higgins vs. Boca, por la Copa Sudamericana 2026
- O'Higgins: Omar Carabalí; Luis Pavez Muñoz, Miguel Brizuela, Alan Robledo, Felipe Faúndez; Juan Leiva, Felipe Ogaz; Francisco González, Bryan Rabello, Martín Sarrafiore y Arnaldo Castillo. DT: Lucas Bovaglio.
- Boca: Álvaro Montero; Leandro Lozano, Nicolás Figal, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Santiago Ascacíbar, Leandro Paredes, Milton Delgado; Tomás Aranda; Miguel Merentiel y Sebastián Villa. DT: Rodolfo Arruabarrena.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario