Ni Magis TV ni Pelota Libre: cómo ver EN VIVO River vs. Carabobo por Internet y TV
Olvidate de Pelota Libre y otras páginas. Enterate cómo ver el partido de River Plate frente a Carabobo por la Copa Sudamericana en vivo y en directo.
Este miércoles por la noche, el Millonario recibe al conjunto venezolano en el Estadio Monumental. Muchos hinchas buscan opciones gratuitas y no oficiales como Pelota Libre para seguir el importante encuentro, pero existen alternativas legales y seguras para no perderse ningún detalle del duelo internacional dirigido por Eduardo Coudet.
Cómo ver el partido online y evitar Pelota Libre
IMPORTANTE: River vs. Carabobo, por la Copa Sudamericana 2026: horario, formaciones y TV
El trascendental cruce correspondiente a la segunda fecha del Grupo D comenzará a las 21:30 horas, bajo el arbitraje del peruano Kevin Ortega. La transmisión oficial por televisión estará a cargo de la pantalla de ESPN y la señal de DSports. Además, para verlo por internet, se podrá utilizar la plataforma de streaming Disney+.
River Plate: Santiago Beltrán; Fabricio Bustos, Germán Pezzella, Lautaro Rivero, Matías Viña; Kevin Castaño, Fausto Vera, Juan Cruz Meza, Juan Fernando Quintero; Ian Subiabre y Joaquín Freitas.
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