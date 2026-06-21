Ni Magis TV ni Pelota Libre: cómo ver EN VIVO Uruguay vs. Arabia Saudita del Mundial 2026 de la FIFA
Las opciones oficiales para ver a Uruguay vs. Arabia Saudita en el Mundial 2026 por internet, evitando plataformas ilegales como Magis TV y Pelota Libre.
Uruguay y Cabo Verde se enfrentan este domingo 21 de junio, en Miami, desde las 19 (hora Argentina), por la segunda fecha del Grupo H de la Copa Mundial 2026 de la FIFA, en un partido clave para los dos equipos pensando en enderezar la clasificación.
El partido puede verse sin necesidad de Pack Fútbol o de pasar por plataformas Magis TV o la renovada LPF Play. Se televisa por Telefe, además de la plataforma Paramount+.
El equipo dirigido por Marcelo Bielsa llega con la obligación de imponer su jerarquía en una fase de grupos exigente y cerrada. Tras la salida de referentes históricos como Luis Suárez y Edinson Cavani, el conjunto uruguayo se apoya en una nueva generación de alto nivel, con jugadores como Federico Valverde, Manuel Ugarte y Rodrigo Bentancur como eje del mediocampo, además de una defensa consolidada con Ronald Araújo y José María Giménez.
Cabo Verde, en cambio, vive un momento histórico: su debut absoluto en Copas del Mundo ya lo colocó bajo los reflectores tras el empate 0 a 0 frente a España en el estreno, un resultado que sorprendió al mundo.
Su arquero Vozinha, con 40 años, fue una de las grandes figuras del partido, mientras que el delantero Dailon Livramento aparece como una de las principales amenazas ofensivas. El equipo, bajo la conducción de Pedro Leitão Brito “Bubista”, busca dar el golpe y presentarse como la máxima sorpresa del certamen.
Cómo ver en vivo Ecuador y Curazao sin Magis TV ni Pelota Libre
La televisación estará a cargo de DSports y Telefe. Además, se podrá seguir desde cualquier dispositivo móvil a través de las aplicaciones Flow, Telecentro Play y DirecTV GO; y por la plataforma Paramount+.
DSports:
- DirecTV: Canales 610 (SD) y 1610 (HD).
- DGO: En vivo a través de la aplicación oficial.
- Flow: Canales 109 y 110.
Telefe:
- Flow / Personal: Canal 10 (Servicio Clásico/Digital) y Canal 617 (en HD).
- Telecentro: Canal 12 (Servicio Digital).
- DirecTV: Canal 123 (SD) y 1123 (HD).
- TV Digital Abierta (TDA): Canal 36.1 (HD) y 36.2 (Móvil).
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