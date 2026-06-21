Ni Magis TV ni Pelota Libre: cómo ver EN VIVO Uruguay vs. Arabia Saudita del Mundial 2026 de la FIFA

El equipo dirigido por Marcelo Bielsa llega con la obligación de imponer su jerarquía en una fase de grupos exigente y cerrada. Tras la salida de referentes históricos como Luis Suárez y Edinson Cavani, el conjunto uruguayo se apoya en una nueva generación de alto nivel, con jugadores como Federico Valverde, Manuel Ugarte y Rodrigo Bentancur como eje del mediocampo, además de una defensa consolidada con Ronald Araújo y José María Giménez.