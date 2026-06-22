Ni Telefe ni TyC Sports: qué canal pasa en vivo Jordania vs. Argelia
Dos de las señales que pasan varios partidos del Mundial 2026 no darán el encuentro Jordania vs. Argelia. Dónde verlo.
El Estadio Bahía de San Francisco es el escenario de un choque de alta tensión entre Jordania y Argelia, válido por la segunda fecha del Grupo J del Mundial 2026 y que lo tiene a la Selección Argentina expectante, ya que el resultado podría otorgarle el primer lugar una jornada antes del cierre de la primera fase.
Con la presión a flor de piel, ambos equipos saltarán al campo de juego con la única misión de conseguir los tres puntos para mantener vivas las chances de meterse entre los clasificados a los 16avos de final. Se trata del equipo que cayó en el debut ante la Selección Argentina y del último rival que tendrá la "Scaloneta" por la zona.
Aunque los flashes principales de la zona se los llevó unas horas antes el duelo entre Argentina y Austria, este partido de cierre asoma como una verdadera final. El resultado en San Francisco no solo marcará el destino de jordanos y argelinos, sino que también empezará a reconfigurar la tabla de posiciones y las matemáticas de un grupo que promete una definición al límite.
El partido se juega desde las 0 horas del martes en la Argentina y una de las novedades es que no contará ni con la televisación de Telefe ni con la transmisión de TyC Sports, dos de los canales que pasan buena parte de la Copa del Mundo: se puede ver en vivo por Disney+ Plan Premium y DSports.
Cómo ver en vivo Jordania vs. Argelia sin TyC Sports ni Telefe
La televisación estará a cargo de DSports. Además, se podrá seguir desde cualquier dispositivo móvil a través de las aplicaciones Flow y DirecTV GO. También puede verse por la plataforma de streaming Paramount+.
DSports:
- DirecTV: Canales 610 (SD) y 1610 (HD).
- DGO: En vivo a través de la aplicación oficial.
- Flow: Canales 109 y 110.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario