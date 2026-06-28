Ni TyC Sports ni Telefe: qué canal pasa en vivo Canadá vs Sudáfrica
En el arranque de los 16vos de final del Mundial 2026, Canadá y Sudafrica dirimen el primer clasidicado a la siguiente instancia. Descubrí todos los detalles en la nota.
Sudáfrica y Canadá se enfrentan este domingo, a las 16 (hora de Argentina), en Los Ángeles, por los dieciseisavos de final del Mundial 2026. El encuentro será televisado por DSports y Paramount+ y enfrentará a dos selecciones que sorprendieron en la fase de grupos.
El seleccionado africano consiguió la clasificación tras finalizar en el segundo puesto del Grupo A, luego de caer ante México en el debut, empatar con República Checa y lograr un histórico triunfo por 1 a 0 sobre Corea del Sur en la última fecha, resultado que le permitió avanzar por primera vez a una instancia eliminatoria de una Copa del Mundo.
Canadá, por su parte, también terminó como escolta de su zona. El anfitrión comenzó el torneo con un empate frente a Bosnia y Herzegovina, goleó 6 a 0 a Qatar en la segunda jornada y, aunque cayó 2 a 1 ante Suiza en el cierre de la fase de grupos, logró asegurar el segundo lugar del Grupo B y sacar boleto a los dieciseisavos de final.
Con ambos equipos buscando seguir haciendo historia en el certamen, el duelo en Los Ángeles asoma como uno de los más parejos de la segunda etapa. El ganador avanzará a los octavos de final y continuará alimentando el sueño mundialista, mientras que el perdedor se despedirá de la competencia.
Cómo ver en vivo Colombia vs. Portugal sin TyC Sports ni Telefe
La televisación estará a cargo de DSports. Además, se podrá seguir desde cualquier dispositivo móvil a través de las aplicaciones Flow y DirecTV GO.
DSports:
- DirecTV: Canales 610 (SD) y 1610 (HD).
- DGO: En vivo a través de la aplicación oficial.
- Flow: Canales 109 y 110.
Formaciones de Sudáfrica vs. Canadá por el Mundial 2026
Sudáfrica: Ronwen Williams; Mudau, Sibisi, Okon, Mbokazi, Modiba; Mokoena, Sithole, Adams; Rayners, Foster. DT: Hugo Broos.
Canadá: Crépeau; Johnston, De Fougerolles, Cornelius, Laryea; Buchanan, Eustaquio, Nathan Saliba, Millar; Jonathan David, Oluwaseyi. DT: Jesse Marsch.
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