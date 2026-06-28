Ni TyC Sports ni Telefe: qué canal pasa en vivo Canadá vs Sudáfrica

Canadá, por su parte, también terminó como escolta de su zona. El anfitrión comenzó el torneo con un empate frente a Bosnia y Herzegovina, goleó 6 a 0 a Qatar en la segunda jornada y, aunque cayó 2 a 1 ante Suiza en el cierre de la fase de grupos, logró asegurar el segundo lugar del Grupo B y sacar boleto a los dieciseisavos de final.