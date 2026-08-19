Fútbol libre por celular: cómo ver EN VIVO Racing vs. Belgrano por Copa Argentina
Conocé todas las alternativas y canales disponibles para seguir el fútbol libre de cables en vivo. Racing y Belgrano se miden por Copa Argentina.
Racing y Belgrano se miden este miércoles a las 19:15 en el Estadio Único del Parque La Pedrera por un pase a los octavos de final de la Copa Argentina. La Academia llega golpeada y urgida por cortar una racha de tres caídas en fila, mientras que el conjunto cordobés atraviesa un gran presente con un invicto de tres compromisos.
El equipo de Avellaneda vive horas de incertidumbre luego de hilar tres caídas al hilo en el Torneo Clausura. Con la clasificación a los torneos internacionales comprometida en la tabla anual, el cuadro dirigido por Juan Pablo Vojvoda ve en la Copa Argentina el atajo perfecto hacia la próxima Copa Libertadores, por lo que una victoria resulta indispensable para cambiar el aire.
Por su lado, Belgrano arriba con el ánimo por las nubes como flamante campeón del Apertura. Tras cosechar siete de los últimos nueve puntos y registrar dos alegrías seguidas, el Pirata buscará sellar su boleto a la siguiente ronda para mantener vivo el sueño de sumar un nuevo trofeo a sus vitrinas.
Formaciones de Racing vs. Belgrano
Cómo ver en vivo Racing vs. Belgrano por Copa Argentina
La televisación estará a cargo de TyC Sports. Además, se podrá seguir desde cualquier dispositivo móvil a través de las aplicaciones Flow, Telecentro Play y DirecTV GO.
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