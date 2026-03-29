Ni Xuper TV ni Magma: cómo ver a Franco Colapinto EN VIVO en el celular

La expectativa por ver a Franco Colapinto en el circuito de Suzuka es total. La carrera principal del Gran Premio de Japón de la Fórmula 1 comenzará este domingo a las 02:00 de la madrugada en Argentina. Para quienes estén lejos del televisor, existen excelentes opciones legales para seguirla desde el celular sin recurrir a sitios no oficiales.