Ni Xuper TV ni Magma: cómo ver a Franco Colapinto EN VIVO en el celular
La carrera de Franco Colapinto en el Gran Premio de Japón arranca a la madrugada. Conocé las alternativas legales para seguirla desde tu teléfono.
La expectativa por ver a Franco Colapinto en el circuito de Suzuka es total. La carrera principal del Gran Premio de Japón de la Fórmula 1 comenzará este domingo a las 02:00 de la madrugada en Argentina. Para quienes estén lejos del televisor, existen excelentes opciones legales para seguirla desde el celular sin recurrir a sitios no oficiales.
Cómo seguir la carrera de Franco Colapinto ONLINE
Dado que la competencia es transmitida de forma oficial por la señal televisiva de Fox Sports, la alternativa más directa, segura y en alta definición para tu teléfono móvil es utilizar la aplicación oficial de tu proveedor de cable. Solo necesitás descargarla en tu tienda de aplicaciones (iOS o Android) e ingresar con tu usuario:
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Usuarios de Flow: Deberán sintonizar los canales 25 (SD) o 106 (HD) dentro de la app.
Usuarios de DirecTV (DGO): Podrán encontrar la transmisión en los canales 105 (SD) o 1605 (HD).
Usuarios de Telecentro (Telecentro Play): Tienen la opción habilitada en los canales 101 (SD) o 1013 (HD).
Por otro lado, la plataforma de streaming digital que cuenta con los derechos oficiales de transmisión de la máxima categoría es Disney+ Premium, a la cual se puede acceder mediante una suscripción mensual de $18.399 final. Xuper TV y Magma están prohibidos en Argentina.
Opciones de cobertura gratuita y al instante
Si no contás con ninguno de estos servicios pagos o preferís no consumir tantos datos móviles de madrugada, también existen alternativas para estar al tanto de cada vuelta.
minutouno.com: Franco Colapinto EN VIVO: minuto a minuto del GP de Japón de Fórmula 1
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