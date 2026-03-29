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Ni Xuper TV ni Magma: cómo ver a Franco Colapinto EN VIVO en el celular

La carrera de Franco Colapinto en el Gran Premio de Japón arranca a la madrugada. Conocé las alternativas legales para seguirla desde tu teléfono.

Ni Xuper TV ni Magma: cómo ver a Franco Colapinto EN VIVO en el celular

Ni Xuper TV ni Magma: cómo ver a Franco Colapinto EN VIVO en el celular

La expectativa por ver a Franco Colapinto en el circuito de Suzuka es total. La carrera principal del Gran Premio de Japón de la Fórmula 1 comenzará este domingo a las 02:00 de la madrugada en Argentina. Para quienes estén lejos del televisor, existen excelentes opciones legales para seguirla desde el celular sin recurrir a sitios no oficiales.

Franco Colapinto EN VIVO: minuto a minuto del GP de Japón de Fórmula 1
Franco Colapinto EN VIVO: minuto a minuto del GP de Japón de Fórmula 1

Franco Colapinto EN VIVO: minuto a minuto del GP de Japón de Fórmula 1

Cómo seguir la carrera de Franco Colapinto ONLINE

Dado que la competencia es transmitida de forma oficial por la señal televisiva de Fox Sports, la alternativa más directa, segura y en alta definición para tu teléfono móvil es utilizar la aplicación oficial de tu proveedor de cable. Solo necesitás descargarla en tu tienda de aplicaciones (iOS o Android) e ingresar con tu usuario:

  • Usuarios de Flow: Deberán sintonizar los canales 25 (SD) o 106 (HD) dentro de la app.

  • Usuarios de DirecTV (DGO): Podrán encontrar la transmisión en los canales 105 (SD) o 1605 (HD).

  • Usuarios de Telecentro (Telecentro Play): Tienen la opción habilitada en los canales 101 (SD) o 1013 (HD).

Por otro lado, la plataforma de streaming digital que cuenta con los derechos oficiales de transmisión de la máxima categoría es Disney+ Premium, a la cual se puede acceder mediante una suscripción mensual de $18.399 final. Xuper TV y Magma están prohibidos en Argentina.

Opciones de cobertura gratuita y al instante

Si no contás con ninguno de estos servicios pagos o preferís no consumir tantos datos móviles de madrugada, también existen alternativas para estar al tanto de cada vuelta.

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