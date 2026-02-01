Nico Paz erró un penal en la última y lloró tras el empate de Como ante Atalanta

En la última jugada del encuentro, el árbitro sancionó un penal a favor de Como, una oportunidad inmejorable para quedarse con los tres puntos. El encargado de la ejecución fue el argentino, pero su remate fue contenido por Marco Carnesecchi. El futbolista abrió su pie izquierdo y buscó el palo derecho del arquero, que adivinó la intención y se arrojó correctamente para desviar la pelota al córner con ambas manos. Tras el final, Paz se mostró visiblemente afectado y terminó llorando, consolado por sus compañeros.