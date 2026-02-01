Nico Paz erró un penal en la última y lloró tras el empate de Como ante Atalanta
El futbolista argentino falló un penal en tiempo añadido y su equipo empató 0-0 por la fecha 23 de la Serie A, pese a jugar con un hombre más durante casi todo el partido.
Nico Paz fue protagonista de una tarde amarga en el empate sin goles entre Como y Atalanta por la fecha 23 de la Serie A. El argentino, que viene siendo una de las piezas fundamentales del equipo, falló un penal en la última jugada del partido y terminó entre lágrimas, tras desperdiciar una gran chance de victoria.
El conjunto local, que es una de las grandes sorpresas, jugó con superioridad numérica desde los 8 minutos, cuando Honest Ahanor fue expulsado tras un golpe a Máximo Perrone. A partir de allí, Como tomó el control del partido, aunque no consiguió traducirlo en el marcador.
En la última jugada del encuentro, el árbitro sancionó un penal a favor de Como, una oportunidad inmejorable para quedarse con los tres puntos. El encargado de la ejecución fue el argentino, pero su remate fue contenido por Marco Carnesecchi. El futbolista abrió su pie izquierdo y buscó el palo derecho del arquero, que adivinó la intención y se arrojó correctamente para desviar la pelota al córner con ambas manos. Tras el final, Paz se mostró visiblemente afectado y terminó llorando, consolado por sus compañeros.
El llanto de Nico Paz luego de fallar el penal que le daba la victoria al Como frente Atalanta
Los números de Nico Paz en la temporada con el Como
En total el volante ofensivo de 21 años lleva disputados 25 partidos con la camiseta del Como 1907, en los que convirtió 9 goles y aportó 6 asistencias. Además, recibió cinco tarjetas amarillas y no fue expulsado en 2103 minutos en cancha. Si bien todavía no tiene asegurado su lugar, sabe que deberá seguir trabajando de la mejor manera posible para ser convocado por Lionel Scaloni para el Mundial 2026 que se llevará adelante en Estados Unidos, México y Canadá en pocos meses.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario