Rosario Central vs River por el Torneo Apertura: horario, formaciones y TV

Rosario Central llega en alza tras reponerse de la caída ante Belgrano y vencer 2-1 a Racing en Avellaneda, con una destacada actuación de Ángel Di María. El equipo de Jorge Almirón suma 3 puntos y se ubica sexto en su zona. El Canalla buscará hacer valer su localía, donde solo perdió uno de los últimos diez cruces ante River. Para este partido, el DT no realizaría grandes cambios y además contará con Guillermo Pol Fernández, Julián Fernández y Alexis Soto, los últimos refuerzos ya habilitados.