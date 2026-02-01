Rosario Central vs River por el Torneo Apertura: horario, formaciones y TV
El Millonario visita a Rosario Central por la tercera fecha del Torneo Apertura 2026 con puntaje ideal, ante un Canalla fortalecido tras ganar en Avellaneda.
River afrontará una exigente visita a Rosario Central con el objetivo de sostener su arranque perfecto en el Torneo Apertura 2026. El encuentro se jugará este domingo por la noche en el Gigante de Arroyito y contará con el arbitraje de Facundo Tello.
El equipo de Marcelo Gallardo dejó atrás un cierre de 2025 adverso y comenzó el nuevo año con dos triunfos consecutivos. Venció 1-0 a Barracas Central en el debut y luego superó 2-0 a Gimnasia en el Monumental, con un doblete de Juan Fernando Quintero. Con 6 puntos, lidera la Zona B y aún no recibió goles.
El Muñeco mantendría la base del equipo que le ganó al Lobo, aunque deberá realizar una modificación forzada por la expulsión de Matías Viña. Marcos Acuña asoma como titular si responde bien físicamente; de lo contrario, Lautaro Rivero podría ocupar el lateral izquierdo, con Paulo Díaz como alternativa en la zaga. Además, persiste la incógnita en el arco. Franco Armani regresaría recién el próximo fin de semana, mientras que Ezequiel Centurión volvió a entrenarse con normalidad y podría ser titular si el cuerpo técnico lo considera en condiciones; caso contrario, continuará Santiago Beltrán.
Rosario Central llega en alza tras reponerse de la caída ante Belgrano y vencer 2-1 a Racing en Avellaneda, con una destacada actuación de Ángel Di María. El equipo de Jorge Almirón suma 3 puntos y se ubica sexto en su zona. El Canalla buscará hacer valer su localía, donde solo perdió uno de los últimos diez cruces ante River. Para este partido, el DT no realizaría grandes cambios y además contará con Guillermo Pol Fernández, Julián Fernández y Alexis Soto, los últimos refuerzos ya habilitados.
Probables formaciones del encuentro entre Rosario Central y River
- Rosario Central: Jeremías Ledesma; Emanuel Coronel, Facundo Mallo, Ignacio Ovando, Agustín Sández; Franco Ibarra, Vicente Pizarro; Enzo Giménez, Ángel Di María, Jaminton Campaz; Alejo Véliz. DT: Jorge Almirón.
- River: Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero o Paulo Díaz, Marcos Acuña o Lautaro Rivero; Fausto Vera, Aníbal Moreno, Tomás Galván; Juan Fernando Quintero; Sebastián Driussi, Facundo Colidio. DT: Marcelo Gallardo.
Los datos del partido
Hora: 21.30.
TV: TNT Sports.
Árbitro: Facundo Tello.
Estadio: Gigante de Arroyito.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario