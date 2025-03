No reculó: Valentín Gómez apuntó otra vez contra los dirigentes de Vélez

Gómez también reafirmó sus cuestionamientos previos sobre las falencias en las instalaciones del Fortín: “Ya se había hablado puertas adentro. No es que llegué enojado y tiré todo eso. No nos dieron bola y quizá al hacerlo público hay más chances de que nos escuchen”. Sus palabras reflejan una frustración acumulada que, según él, no encontró respuesta interna.

"LO QUE DIJE DE LAS INSTALACIONES DEL CLUB ES ASÍ... LO HABLAMOS Y NO NOS DIERON BOLA. HEMOS PERDIDO ALGUNOS PUNTOS POR EL ESTADO DEL CAMPO"



Valentín Gómez, mano a mano con @gastonedul en TyC Sports. pic.twitter.com/3Kq6aqeQh8 — TyC Sports (@TyCSports) March 13, 2025

Otro foco de discordia fue la renovación de su contrato. El defensor deslizó que el manejo de la dirigencia no fue justo: “Iba a ser por un año y me pidieron que sea por dos, porque les servía en lo político. Yo podría haber esperado seis meses e irme libre”.

A pesar de esa posibilidad, dejó claro que nunca consideró esa vía: “No haría eso con el club que me formó y me dio todo. Ahora tenemos la Copa Libertadores y el objetivo es pasar de fase”.

El riesgo de jugar tras el regreso a Vélez

El zaguero también habló sobre su decisión de jugar contra San Martín de San Juan poco después de volver de Italia: “Llegué un miércoles, me sumé al plantel el lunes y cuando Marcelo (Bravo) me llamó le dije que si me necesitaba iba a estar”.

Sin embargo, admitió las dudas familiares: “Fue un tema de pelea en mi casa, porque mi familia me decía que corría un riesgo grande de lesionarme por la poca preparación que tenía”. Su amor por Vélez pesó más: “Quiero al club, lo siento de esta manera y va a ser así siempre”.

Además, agradeció el apoyo de los hinchas: “No me esperaba la ovación ni aplausos cada vez que tocaba la pelota. Si alguno se enojó por mis declaraciones, le pido disculpas”.

"JUGUÉ PORQUE QUIERO AL CLUB. NO NECESITO MENTIR"



Valentín Gómez, en TyC Sports. pic.twitter.com/ItAWPRXcRh — El Fortín de Vélez (@ElFortindeVelez) March 13, 2025

La desmentida al comunicado de Vélez

Gómez no esquivó el comunicado oficial que publicó Vélez cuando se cayó el pase a Udinese, y lo calificó sin rodeos: “Todo lo que decía era mentira. Nunca me escapé. Ellos sabían que viajaba y en el medio nadie me pidió que pegara la vuelta. Hablaban a diario con mi papá y también con Foster Gillett”.

Sus palabras apuntan a una falta de comunicación o, al menos, a una versión oficial que no coincide con su experiencia.

La palabras de Valentín Gómez luego del partido entre Vélez y San Martín de San Juan

SINCERIDAD TOTAL: ATENCIÓN AL DESAHOGO DE VALENTÍN GÓMEZ EN VÉLEZ...ESPN Premium | Suscribite al Pack Fútbol en https://t.co/7jYILYACXi pic.twitter.com/AKtz6Qmo1r — SportsCenter (@SC_ESPN) March 8, 2025