"No sabés lo que te extrañamos anoche": el emotivo mensaje de Lionel Messi a su padre tras su despedida

En una jornada atravesada por la emoción y la nostalgia, Lionel Messi le puso punto final a su glorioso ciclo con la camiseta de la Selección Argentina. Sin embargo, más allá de los reconocimientos, los aplausos y el afecto de sus compañeros, la figura de su padre, Jorge Messi, ocupó un lugar central tanto en su mensaje de despedida como en sus redes sociales.