"No sabés lo que te extrañamos anoche": el emotivo mensaje de Lionel Messi a su padre tras su despedida
Luego de mencionarlo en su discurso final ante un Monumental repleto, el 10 volvió abrir su corazón en redes sociales y le dejó un mensaje a Jorge Messi.
En una jornada atravesada por la emoción y la nostalgia, Lionel Messi le puso punto final a su glorioso ciclo con la camiseta de la Selección Argentina. Sin embargo, más allá de los reconocimientos, los aplausos y el afecto de sus compañeros, la figura de su padre, Jorge Messi, ocupó un lugar central tanto en su mensaje de despedida como en sus redes sociales.
Durante su discurso de cierre, el capitán argentino remarcó la importancia fundamental de su familia en el camino recorrido con la albiceleste, haciendo un hincapié especial en la contención de su padre en los momentos más complejos de su carrera internacional.
Un mensaje íntimo de Lionel Messi para su padre Jorge
Horas después de concluir el homenaje en el estadio, el astro rosarino compartió una profunda dedicatoria en su cuenta de Instagram que rápidamente se volvió viral. Sobre una fotografía en la que se lo ve luciendo la camiseta argentina y mirando hacia el cielo, Messi escribió una sentida frase dirigida a Jorge: "No sabés lo que te extrañamos anoche...".
La imagen que acompaña el texto refleja la nostalgia del capitán tras una velada histórica en la que la ausencia física de su padre no pasó desapercibida.
El pilar de una carrera histórica
Jorge Messi no solo fue el pilar afectivo en los inicios de Lionel en Rosario y en su posterior llegada a Barcelona, sino también su representante y principal sostén durante los años de mayor presión mediática y deportiva con la camiseta nacional.
Con este gesto, el '10' dejó en claro que cada logro alcanzado con el seleccionado argentino estuvo profundamente ligado al acompañamiento incondicional de su entorno más cercano, cerrando una etapa dorada donde la familia volvió a ser el núcleo de su historia.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario