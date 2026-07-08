No se vio en TV: el DT de Egipto protagonizó un tenso cruce con hinchas y fotógrafos
Un video registrado por un espectador mostró una escena cargada de tensión luego del triunfo de la Selección Argentina sobre Egipto en los octavos de final del Mundial 2026.
La clasificación de la Selección Argentina a los cuartos de final del Mundial 2026 dejó mucho más que el ajustado triunfo por 3-2 frente a Egipto. Cuando el partido ya había terminado y los jugadores abandonaban el campo de juego, la tensión continuó lejos de la pelota y tuvo como principal protagonista al entrenador del conjunto africano, Hossam Hassan, quien volvió a exteriorizar toda su bronca por el resultado y por el desempeño del arbitraje.
El encuentro había tenido varios momentos de fricción durante los 90 minutos, aunque sin convertirse en un duelo desbordado. Sin embargo, una vez consumada la eliminación egipcia comenzaron a multiplicarse las protestas, tanto desde el banco de suplentes como desde el cuerpo técnico encabezado por Hassan, quien ya había mostrado un marcado malestar en diferentes pasajes del encuentro.
Uno de los episodios más llamativos ocurrió durante el desarrollo del partido, cuando el entrenador levantó ambos brazos cruzados sobre el pecho, un gesto habitualmente utilizado para denunciar actos de racismo. Nunca explicó públicamente cuál era el motivo de esa señal y el árbitro francés François Letexier decidió no intervenir.
La temperatura siguió aumentando con el tercer tanto argentino. Integrantes del banco egipcio reaccionaron con vehemencia y uno de los asistentes fue expulsado luego de ingresar al campo para increpar a Alexis Mac Allister. Incluso Lionel Messi, que intentó acercarse para calmar la situación, recibió insultos y gestos provocadores por parte de Ibrahim Hassan, hermano y colaborador directo del entrenador.
Ya terminado el encuentro, el camino hacia los vestuarios estuvo lejos de ser tranquilo. Hossam Hassan continuó discutiendo con distintas personas mientras abandonaba el estadio. En medio del recorrido respondió a un simpatizante argentino que exhibía una bandera de Israel señalándose el escudo que llevaba en su indumentaria, en una reacción vinculada con su conocida postura de apoyo a la causa palestina. Minutos después también protagonizó un intercambio con un fotógrafo y siguió enfrentándose verbalmente con integrantes de la organización.
En ese contexto apareció un video difundido en la red social X por el usuario @EngAmr2000, donde puede observarse cómo la situación estuvo cerca de sumar un nuevo capítulo. En las imágenes, Lionel Scaloni caminaba solo hacia los camarines, como acostumbra hacer una vez finalizados los encuentros. Para atravesar el tumulto incluso debió apartar con una mano a Ibrahim Hassan, que permanecía discutiendo con otras personas.
La reacción encendió la preocupación de quienes se encontraban en la zona de acceso a los vestuarios. Varias personas aceleraron el paso para ubicarse entre ambos entrenadores y evitar que el intercambio pudiera escalar a un enfrentamiento físico. El autor del video realizó un acercamiento con su teléfono celular que permitió observar con mayor claridad la actitud de Hassan, aunque la posición de Scaloni quedó parcialmente fuera de cuadro.
Más tarde, Hossam Hassan trasladó su enojo a la conferencia de prensa posterior al partido. Allí redobló sus críticas al arbitraje y lanzó una de las declaraciones más explosivas de la jornada al asegurar que se trató de "un partido claramente arreglado", alimentando una polémica que continuó incluso después del pitazo final.
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