No se vio en TV: el DT de Egipto protagonizó un tenso cruce con hinchas y fotógrafos

Ya terminado el encuentro, el camino hacia los vestuarios estuvo lejos de ser tranquilo. Hossam Hassan continuó discutiendo con distintas personas mientras abandonaba el estadio. En medio del recorrido respondió a un simpatizante argentino que exhibía una bandera de Israel señalándose el escudo que llevaba en su indumentaria, en una reacción vinculada con su conocida postura de apoyo a la causa palestina. Minutos después también protagonizó un intercambio con un fotógrafo y siguió enfrentándose verbalmente con integrantes de la organización.

Hossam Hassan ESCUPIÓ A UN HINCHA ARGENTINO cuando se retiraba de la cancha. pic.twitter.com/J7XdN8PCLP https://t.co/9K8k3WT39m — Sudanalytics (@sudanalytics_) July 8, 2026

En ese contexto apareció un video difundido en la red social X por el usuario @EngAmr2000, donde puede observarse cómo la situación estuvo cerca de sumar un nuevo capítulo. En las imágenes, Lionel Scaloni caminaba solo hacia los camarines, como acostumbra hacer una vez finalizados los encuentros. Para atravesar el tumulto incluso debió apartar con una mano a Ibrahim Hassan, que permanecía discutiendo con otras personas.

La reacción encendió la preocupación de quienes se encontraban en la zona de acceso a los vestuarios. Varias personas aceleraron el paso para ubicarse entre ambos entrenadores y evitar que el intercambio pudiera escalar a un enfrentamiento físico. El autor del video realizó un acercamiento con su teléfono celular que permitió observar con mayor claridad la actitud de Hassan, aunque la posición de Scaloni quedó parcialmente fuera de cuadro.

Más tarde, Hossam Hassan trasladó su enojo a la conferencia de prensa posterior al partido. Allí redobló sus críticas al arbitraje y lanzó una de las declaraciones más explosivas de la jornada al asegurar que se trató de "un partido claramente arreglado", alimentando una polémica que continuó incluso después del pitazo final.