Domado en vivo: Jorge Valdano le respondió a Iker Casillas con una frase que se volvió viral

Lejos de quedarse callado, Casillas recogió el guante y respondió mencionando a varias figuras históricas del fútbol europeo. "También están Platini, Xavi, Iniesta, Zidane, Pirlo, Puskás, Gento…", enumeró el español para sostener su postura. Sin perder el tono distendido, Valdano volvió a tomar la palabra y cerró el intercambio con otra frase que despertó sonrisas en el estudio.

"Nosotros de segundo escalón también tenemos una veintena", respondió el exfutbolista, reafirmando la enorme cantidad de talentos surgidos en Sudamérica a lo largo de la historia. El programa también dejó al descubierto una apuesta particular entre ambos protagonistas relacionada con el desenlace del Mundial. Casillas reveló que mantiene un desafío personal con Valdano acerca de quién levantará el trofeo el próximo 19 de julio.

"Tengo una apuesta con Jorge de una cena para todos, que es que Argentina no gana el Mundial", confesó el español al aire, dejando en evidencia que no ve al equipo de Lionel Scaloni como el futuro campeón del torneo. La respuesta del exintegrante del seleccionado argentino llegó con confianza absoluta en el equipo nacional. "Yo solo apuesto a ganador, imaginate la fe que tengo", contestó Valdano, dejando claro que cree firmemente en las posibilidades de la Albiceleste de defender con éxito el título mundial conseguido cuatro años atrás.

El divertido cruce entre dos referentes históricos del fútbol rápidamente se viralizó en las redes sociales, donde los hinchas debatieron sobre el eterno enfrentamiento entre las escuelas futbolísticas de Europa y Sudamérica. Mientras las opiniones continúan dividiéndose, la Scaloneta sigue siendo la única representante del continente americano que permanece en carrera por el título y buscará demostrar dentro del campo que la historia todavía puede seguir escribiéndose.