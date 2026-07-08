Domado en vivo: Jorge Valdano le respondió a Iker Casillas con una frase que se volvió viral
Ambos debatieron sobre la influencia histórica de Europa y Sudamérica en el fútbol, en medio del Mundial 2026, y hasta revelaron una apuesta por el campeón del torneo.
La disputa futbolística entre Europa y Sudamérica sumó un nuevo capítulo, esta vez lejos de la cancha. Jorge Valdano e Iker Casillas protagonizaron un entretenido intercambio televisivo mientras analizaban el desarrollo del Mundial 2026 y la marcada presencia de selecciones europeas en los cuartos de final.
Tras la eliminación de Colombia frente a Suiza en la definición por penales, la Selección Argentina quedó como el único representante sudamericano entre los ocho mejores equipos del certamen. El resto del cuadro está compuesto por Francia, España, Bélgica, Noruega, Inglaterra y Suiza por Europa, además de Marruecos como único clasificado africano.
Ese contexto dio lugar al debate durante el programa Los Protagonistas de TV Azteca, donde Casillas remarcó la supremacía europea en esta edición de la Copa del Mundo. El exarquero de Real Madrid sostuvo que la actualidad del fútbol refleja el dominio del Viejo Continente. "El nivel está en Europa. Si pierden Argentina y Colombia, al final, todos son europeos", comentó el campeón mundial con España, haciendo referencia al panorama que presentaba el torneo antes de completarse los cruces de octavos de final.
El cruce de Jorge Valdano con Iker Casillas
La respuesta de Jorge Valdano no tardó en llegar y rápidamente se convirtió en uno de los momentos más comentados del programa. Con humor, pero también apelando al peso histórico del fútbol sudamericano, el exdelantero argentino enumeró algunas de las máximas leyendas del deporte. "En Sudamérica tenemos a Alfredo Di Stéfano, Pelé, Diego Maradona, Lionel Messi y hemos dejado entrar a Johan Cruyff porque… alguno había que poner de Europa, ¿no?", lanzó entre risas, provocando las carcajadas de los presentes.
Lejos de quedarse callado, Casillas recogió el guante y respondió mencionando a varias figuras históricas del fútbol europeo. "También están Platini, Xavi, Iniesta, Zidane, Pirlo, Puskás, Gento…", enumeró el español para sostener su postura. Sin perder el tono distendido, Valdano volvió a tomar la palabra y cerró el intercambio con otra frase que despertó sonrisas en el estudio.
"Nosotros de segundo escalón también tenemos una veintena", respondió el exfutbolista, reafirmando la enorme cantidad de talentos surgidos en Sudamérica a lo largo de la historia. El programa también dejó al descubierto una apuesta particular entre ambos protagonistas relacionada con el desenlace del Mundial. Casillas reveló que mantiene un desafío personal con Valdano acerca de quién levantará el trofeo el próximo 19 de julio.
"Tengo una apuesta con Jorge de una cena para todos, que es que Argentina no gana el Mundial", confesó el español al aire, dejando en evidencia que no ve al equipo de Lionel Scaloni como el futuro campeón del torneo. La respuesta del exintegrante del seleccionado argentino llegó con confianza absoluta en el equipo nacional. "Yo solo apuesto a ganador, imaginate la fe que tengo", contestó Valdano, dejando claro que cree firmemente en las posibilidades de la Albiceleste de defender con éxito el título mundial conseguido cuatro años atrás.
El divertido cruce entre dos referentes históricos del fútbol rápidamente se viralizó en las redes sociales, donde los hinchas debatieron sobre el eterno enfrentamiento entre las escuelas futbolísticas de Europa y Sudamérica. Mientras las opiniones continúan dividiéndose, la Scaloneta sigue siendo la única representante del continente americano que permanece en carrera por el título y buscará demostrar dentro del campo que la historia todavía puede seguir escribiéndose.
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