"No te vayas, pensalo una vez más": la emotiva canción que el plantel le cantó a Lionel Messi en el micro

Al ritmo del clásico "Beso a Beso" de La Mona Jiménez, los integrantes de la Scaloneta adaptaron la letra para rendirle tributo al diez. "Leo Messi, te queremos cantar. Sos eterno, como lo de Qatar. No te vayas, pensalo una vez más. Te lo pide todo el Monumental...", entonó el grupo a puro aliento. La reacción del astro no tardó en llegar: conmovido por el gesto de sus compañeros y por el afecto de los hinchas apostados sobre la autopista, el capitán no pudo contener las lágrimas.