"No te vayas, pensalo una vez más": la emotiva canción que el plantel le cantó a Lionel Messi en el micro
Nicolás Otamendi reveló un video de la intimidad de la Selección camino al Monumental, donde los futbolistas le pidieron al capitán que revise su decisión.
La histórica despedida de Lionel Messi de la Selección Argentina sigue entregando momentos de pura emoción. Tras la victoria 3-0 frente a Benín en la cancha de River, los festejos y las muestras de cariño se trasladaron a las redes sociales. En esta ocasión, fue Nicolás Otamendi quien abrió la intimidad del plantel y mostró un video imperdible de la previa del encuentro.
A través de sus plataformas digitales, el defensor central —quien también disputó su último cotejo con la Albiceleste y hasta convirtió un gol tras un centro de la Pulga— compartió una grabación dentro del micro que trasladaba a la delegación desde el predio de Ezeiza hacia Núñez. En el trayecto, los futbolistas improvisaron un cántico especial a la altura de la circunstancia para intentar convencer al rosarino de estirar su ciclo con la camiseta nacional.
"No te vayas, pensalo una vez más": la emotiva canción que el plantel le cantó a Lionel Messi en el micro
IMPORTANTE: "Todo mi respeto": el sentido mensaje de Cristiano Ronaldo a Lionel Messi tras su despedida
Al ritmo del clásico "Beso a Beso" de La Mona Jiménez, los integrantes de la Scaloneta adaptaron la letra para rendirle tributo al diez. "Leo Messi, te queremos cantar. Sos eterno, como lo de Qatar. No te vayas, pensalo una vez más. Te lo pide todo el Monumental...", entonó el grupo a puro aliento. La reacción del astro no tardó en llegar: conmovido por el gesto de sus compañeros y por el afecto de los hinchas apostados sobre la autopista, el capitán no pudo contener las lágrimas.
El amistoso ante el conjunto africano marcó el cierre definitivo de un recorrido dorado de 21 años para el rosarino en la selección mayor. Durante su última función en el campo de juego, el atacante volvió a ser la gran figura con dos asistencias y un tanto de penal, coronando una noche perfecta antes de brindar sus palabras de agradecimiento a los fanáticos en la cancha.
Horas más tarde, el propio Messi utilizó sus cuentas personales para publicar un sentido texto en el que repasó su trayectoria, agradeció al entorno que lo acompañó y recordó con emoción a Diego Armando Maradona. La revelación de este video confirma que el vestuario sintió el golpe de la partida del gran referente tanto como los hinchas que llenaron las tribunas.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario