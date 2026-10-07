"Todo mi respeto": el sentido mensaje de Cristiano Ronaldo a Lionel Messi tras su despedida
El crack portugués reaccionó a la publicación del astro rosarino en redes sociales tras su último partido frente a Benín y dejó un mensaje repleto de respeto.
La despedida de Lionel Messi de la Selección Argentina continúa generando conmoción a escala global. Luego del emotivo triunfo 3-0 ante Benín en el Estadio Monumental y de la profunda carta abierta que el rosarino publicó en sus redes sociales, una multitud de personalidades del deporte se sumó a los reconocimientos. Sin embargo, la reacción que provocó un verdadero terremoto digital fue la de Cristiano Ronaldo, quien irrumpió en la publicación del argentino con un gesto que dio la vuelta al mundo.
El delantero portugués sorprendió a millones de fanáticos al escribirle directamente al diez en su cuenta de Instagram. "Leo, tantos años defendiendo a tu país y una historia que quedará para siempre. Todo mi respeto por lo que has logrado con Argentina. Un abrazo", expresó CR7, dejando de lado la histórica rivalidad deportiva que mantuvieron durante más de dos décadas en la cima del fútbol continental y mundial.
El gesto de Cristiano Ronaldo con Lionel Messi tras su despedida en Instagram
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El impacto del comentario fue inmediato. En menos de diez minutos, la respuesta del goleador lusitano superó los diez mil likes y acumuló miles de interacciones de hinchas que celebraron la caballerosidad entre las dos máximas figuras de la época. No es la primera vez que el atacante muestra su faceta más empática hacia la Pulga en el terreno digital, consolidando una relación de mutuo reconocimiento en el tramo final de sus carreras.
De hecho, Cristiano ya se había hecho presente en la red social con un sentido mensaje de condolencias cuando se conoció la noticia del fallecimiento de Jorge Messi en agosto. En aquella oportunidad, el portugués le había enviado su apoyo con un afectuoso mensaje familiar en un momento sumamente delicado para el capitán argentino.
Con este nuevo gesto, el portugués le puso un broche de oro al reconocimiento internacional hacia la trayectoria del rosarino en la Albiceleste. La reacción de CR7 no solo ratifica la huella imborrable que deja Messi tras su retiro del equipo nacional, sino también el profundo respeto profesional que une a los dos colosos que marcaron una era dorada en la historia del deporte.
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