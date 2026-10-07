"Todo mi respeto": el sentido mensaje de Cristiano Ronaldo a Lionel Messi tras su despedida

La despedida de Lionel Messi de la Selección Argentina continúa generando conmoción a escala global. Luego del emotivo triunfo 3-0 ante Benín en el Estadio Monumental y de la profunda carta abierta que el rosarino publicó en sus redes sociales, una multitud de personalidades del deporte se sumó a los reconocimientos. Sin embargo, la reacción que provocó un verdadero terremoto digital fue la de Cristiano Ronaldo, quien irrumpió en la publicación del argentino con un gesto que dio la vuelta al mundo.