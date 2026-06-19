Noruega vs. Senegal por el Mundial 2026: horario, formaciones y TV
Con realidades diferentes, el elenco europeo, con Haaland a la cabeza, va por el pasaje a dieciseisavos de final. Descubrí todos los detalles en la nota.
Noruega y Senegal, con realidades diferentes, chocan este lunes, en el New Jersey, desde las 21 (hora Argentina). Correspondiente a la segunda fecha del Grupo I del Mundial 2026, el encuentro será televisado por TyC Sports y DSports.
En un partido que puede empezar a definir el panorama de la zona, el seleccionado nórdico llega con la posibilidad de sellar su clasificación a los dieciseisavos de final en caso de conseguir una nueva victoria, mientras que Senegal necesita sumar su primer triunfo para mantener vivas sus aspiraciones de avanzar a la siguiente ronda.
El conjunto noruego arrancó el torneo con una actuación contundente, tras vencer 4 a 1 a Irak con una destacada producción ofensiva de Erling Haaland. Bajo la conducción de Stale Solbakken, el equipo escandinavo apuesta a la creatividad de Martin Odegaard en el mediocampo y la efectividad del delantero del Manchester City y Alexander Sorloth.
El elenco africano, en tanto, llega tras caer ante Francia en un partido donde mostró buenos pasajes, aunque sin la eficacia necesaria para contrarrestar la jerarquía de su rival. Por este motivo, buscará su primera victoria en el torneo apoyado en la velocidad y desequilibrio de su tridente ofensivo, con Sadio Mané como principal referente, acompañado por Ismaila Sarr y Nicolas Jackson.
En la historia de los mundiales, Senegal se consolidó como una de las selecciones africanas más competitivas del siglo XXI, con actuaciones destacadas que incluyen su histórica participación en 2002, cuando alcanzó los cuartos de final en su debut mundialista. Noruega, por su parte, vuelve a la competición luego de 28 años de ausencia.
Formaciones de Noruega vs. Senegal por el Mundial 2026
Noruega: Nyland; Ryerson, Ajer, Östigärd, Moller Wolfe; Patrick Berg, Ödegaard, Sander Berge; Sorloth, Haaland, Nusa. DT: Stale Solbakken.
Senegal: Edouard Mendy; Diatta, Koulibaly, Niakhaté, Jacobs; Pape Gueye, Pape Matar Sarr, Idrissa Gueye; Iliman Ndiaye, Nico Jackson, Sadio Mané. DT: Pape Thiaw.
Horario y televisación
- Hora: 21:00
- TV: DSports y TyC Sports.
- Árbitro: A confirmar
- Estadio: New Jersey
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