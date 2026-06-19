Noruega vs. Senegal por el Mundial 2026: horario, formaciones y TV

El elenco africano, en tanto, llega tras caer ante Francia en un partido donde mostró buenos pasajes, aunque sin la eficacia necesaria para contrarrestar la jerarquía de su rival. Por este motivo, buscará su primera victoria en el torneo apoyado en la velocidad y desequilibrio de su tridente ofensivo, con Sadio Mané como principal referente, acompañado por Ismaila Sarr y Nicolas Jackson.

En la historia de los mundiales, Senegal se consolidó como una de las selecciones africanas más competitivas del siglo XXI, con actuaciones destacadas que incluyen su histórica participación en 2002, cuando alcanzó los cuartos de final en su debut mundialista. Noruega, por su parte, vuelve a la competición luego de 28 años de ausencia.

Formaciones de Noruega vs. Senegal por el Mundial 2026

Noruega: Nyland; Ryerson, Ajer, Östigärd, Moller Wolfe; Patrick Berg, Ödegaard, Sander Berge; Sorloth, Haaland, Nusa. DT: Stale Solbakken.

Senegal: Edouard Mendy; Diatta, Koulibaly, Niakhaté, Jacobs; Pape Gueye, Pape Matar Sarr, Idrissa Gueye; Iliman Ndiaye, Nico Jackson, Sadio Mané. DT: Pape Thiaw.

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