Suiza goleó 4-1 a Bosnia y quedó a un paso de los octavos del Mundial 2026

¡GOL DE SUIZA PARA EL 4-1!
Xhaka, desde los doce pasos, sentencia el encuentro.
Con un doblete de Manzambi, goles de Vargas y Xhaka de penal, Suiza venció a Bosnia y llega fortalecida a la última fecha.
Suiza consiguió una contundente victoria por 4-1 sobre Bosnia en la segunda fecha del Grupo B del Mundial 2026. El conjunto europeo se impuso con autoridad gracias a un doblete de Manzambi, un tanto de Vargas y otro de Xhaka desde el punto penal, y quedó muy bien posicionado de cara a la clasificación.
Después de los empates registrados en la primera jornada, ambos seleccionados necesitaban una victoria para acomodarse en la lucha por los octavos de final. El partido se mantuvo equilibrado durante gran parte del encuentro hasta que Suiza logró romper el cero a los 29 minutos del segundo tiempo. Manzambi sacó un tremendo remate y marcó un verdadero golazo para abrir el marcador.
A partir de allí, los europeos encontraron más espacios y comenzaron a inclinar definitivamente la balanza a su favor. Poco después, Vargas apareció dentro del área, abrió el pie derecho y definió con precisión para establecer el 2-0.
En los minutos finales volvió a aparecer Manzambi para firmar su doblete y convertir el 3-0 que parecía sentenciar definitivamente la historia. Bosnia logró descontar sobre el cierre gracias a Mahmic, que aprovechó una de las últimas oportunidades del encuentro para poner el 3-1. Sin embargo, todavía quedaba tiempo para una nueva emoción. En la última jugada del partido, Suiza tuvo un penal a favor y Granit Xhaka no falló desde los doce pasos para sellar el 4-1 definitivo.
En la primera fecha, Suiza había empatado 1-1 frente a Qatar, mientras que Bosnia también había igualado 1-1 ante Canadá. Con este triunfo, los suizos llegan en una posición inmejorable a la última jornada y dependen de sí mismos para avanzar a los octavos de final. En la tercera fecha del Grupo B, Suiza se enfrentará a Canadá, mientras que Bosnia buscará una victoria ante Qatar para mantener vivas sus posibilidades de clasificación.
Suiza: Gregor Kobel, Ricardo Rodríguez, Manuel Akanji, Nico Elvedi, Silvan Widmer, Granit Xhaka, Remo Freuler, Denis Zakaria, Ruben Vargas, Breel Embolo, Zeki Amdouni. DT: Murat Yakin.
Bosnia y Herzegovina: Vasilj; Muharemovi, Kolašinac, Dedi, Kati; Tahirovi, Baši, Demirovi, Alajbegovi, Bajraktarevi, Luki. DT: Sergej Barbarez.
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