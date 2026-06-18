Suiza goleó 4-1 a Bosnia y quedó a un paso de los octavos del Mundial 2026

En los minutos finales volvió a aparecer Manzambi para firmar su doblete y convertir el 3-0 que parecía sentenciar definitivamente la historia. Bosnia logró descontar sobre el cierre gracias a Mahmic, que aprovechó una de las últimas oportunidades del encuentro para poner el 3-1. Sin embargo, todavía quedaba tiempo para una nueva emoción. En la última jugada del partido, Suiza tuvo un penal a favor y Granit Xhaka no falló desde los doce pasos para sellar el 4-1 definitivo.

En la primera fecha, Suiza había empatado 1-1 frente a Qatar, mientras que Bosnia también había igualado 1-1 ante Canadá. Con este triunfo, los suizos llegan en una posición inmejorable a la última jornada y dependen de sí mismos para avanzar a los octavos de final. En la tercera fecha del Grupo B, Suiza se enfrentará a Canadá, mientras que Bosnia buscará una victoria ante Qatar para mantener vivas sus posibilidades de clasificación.

Suiza vs. Bosnia por el Mundial 2026: goles, resultado en vivo y minuto a minuto

Live Blog Post ¡GOL DE SUIZA PARA EL 4-1! Xhaka, desde los doce pasos, sentencia el encuentro. Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/minutounocom/status/2067715227416691180?s=20&partner=&hide_thread=false Xhaka para el 4-1 contra Bosnia pic.twitter.com/ps39kJhAUp — minutouno (@minutounocom) June 18, 2026

Live Blog Post ¡DESCUENTA BOSNIA SOBRE EL FINAL! Mahmic descuenta para decorar el resultado. Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/minutounocom/status/2067713493969535172?s=20&partner=&hide_thread=false ¡PAREN QUE EL CM NO LLEGA A POSTEAR LOS GOLES! Descuenta Bosnia para el 3 a 1 pic.twitter.com/mdnG9mfVk9 — minutouno (@minutounocom) June 18, 2026

Live Blog Post ¡GOLEA SUIZA! Doblete de Manzambi para poner el 3-0 sobre el final. Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/minutounocom/status/2067713185033945520?s=20&partner=&hide_thread=false Doblete de Manzanbi para el 3-0 ante Bosniapic.twitter.com/UipHeCx3mt — minutouno (@minutounocom) June 18, 2026

Live Blog Post ¡GOL DE SUIZA! Vargas abrió el pie derecho y comienza a liquidar la historia ante Bosnia. Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/minutounocom/status/2067711256601952385?s=20&partner=&hide_thread=false VARGAS LO LIQUIDÓ pic.twitter.com/07VvpSBIjt — minutouno (@minutounocom) June 18, 2026

Live Blog Post ¡GOLAZO DE SUIZA! Manzambi a los 29 minutos del segundo tiempo marcó el 1-0. Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/minutounocom/status/2067708937038660062?s=20&partner=&hide_thread=false GOLAZO DE SUIZA ¡Un relojito!pic.twitter.com/RQ5ntyxmNa — minutouno (@minutounocom) June 18, 2026

Live Blog Post ¡LO TUVO SUIZA Y ERA EL GOL DEL MUNDIAL! Ndoye tiró una tijera perfecta que tuvo una mejor respuesta del arquero de Bosnia Vasilj. Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/minutounocom/status/2067704765501288815?s=20&partner=&hide_thread=false ¡Era la chilena de todos los tiempos! El bosnio Vasilij le sacó el grito de gol de la boca a Ndoye pic.twitter.com/RQ5ntyxmNa — minutouno (@minutounocom) June 18, 2026

Live Blog Post Sergej Barbarez en Modo Maradona Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/minutounocom/status/2067702594521223245?s=20&partner=&hide_thread=false Sergej Barbarez en Modo Maradona pic.twitter.com/56VAUVCh7r pic.twitter.com/8ypWghLOaN — minutouno (@minutounocom) June 18, 2026

Live Blog Post ¡ARRANCÓ EL SEGUNDO TIEMPO! Suiza 0-0 Bosnia

Live Blog Post ¡FINAL DEL PRIMER TIEMPO!

Live Blog Post ¡CERCA SUIZA! Ndoye definió fuerte al primer palo del arquero de Bosnia y se fue apenas desvíado. Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/minutounocom/status/2067690489751507161?s=20&partner=&hide_thread=false ¡CERCA SUIZA! Ndoye definió fuerte al primer palo del arquero de Bosnia y se fue apenas desvíado pic.twitter.com/Nh77qqYARp — minutouno (@minutounocom) June 18, 2026

Live Blog Post ¡ARRANCÓ EL PARTIDO!

Formaciones de Suiza vs. Bosnia por el Mundial 2026

Suiza: Gregor Kobel, Ricardo Rodríguez, Manuel Akanji, Nico Elvedi, Silvan Widmer, Granit Xhaka, Remo Freuler, Denis Zakaria, Ruben Vargas, Breel Embolo, Zeki Amdouni. DT: Murat Yakin.

Bosnia y Herzegovina: Vasilj; Muharemovi, Kolašinac, Dedi, Kati; Tahirovi, Baši, Demirovi, Alajbegovi, Bajraktarevi, Luki. DT: Sergej Barbarez.

Horario y televisación