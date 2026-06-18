Por qué en Luzu TV dieron una fake news sobre Messi, según Yanina Latorre
La panelista dio detalles sobre cómo se gestó la información falsa que dio en vivo Flor Peña sobre la salud de Jorge Messi.
La difusión de una fake news sobre la salud de Jorge Messi en el programa de Florencia Peña en Luzu TV no solo obligó a la conductora y a su producción a pedir disculpas públicas al aire, sino que también desató una ola de indignación y fuertes repercusiones en el ámbito de los medios.
Quien no dejó pasar el grave error y salió con los tapones de punta a través de su cuenta de X (ex Twitter) fue Yanina Latorre.
La panelista, fiel a su estilo directo y sin concesiones, utilizó sus redes sociales para cuestionar con severidad la liviandad con la que el ciclo de streaming replicó un rumor de internet sin haber realizado el más mínimo trabajo de verificación periodística. Y aseguró por qué la producción incurrió en una fake news.
En sus primeros posteos, Latorre apuntó directamente contra la capacidad del equipo de trabajo de Peña y recordó pasadas declaraciones de la actriz sobre el rol del periodismo. “Lo de Florencia Peña y su 'producción', si a esos irresponsables se les puede llamar productores. ¿Se acuerdan de Flor pidiéndole responsabilidad a los medios? Y de chequear ni hablemos”, lanzó con ironía.
El detrás de escena de la fake news de Flor Peña en Luzu TV
Yanina detalló el detrás de escena de cómo se gestó el error en el estudio de streaming, cuestionando la metodología utilizada. "Me dicen que la producción lo leyó en TW y se lo tiró. A ese tipo de noticias es mejor llegar último. ¡Qué desastre! Hoy cualquiera produce y cualquiera habla", aseguró.
Lejos de calmar las aguas, la conductora radial continuó con su descargo y manifestó la profunda indignación que le causó ver el recorte del programa y las posteriores justificaciones que ensayaron al aire. “Me comí el fake. Vergüenza ajena siento por ella, su producción y el programa. Hoy cualquiera tiene un espacio para comunicar”, disparó de forma tajante.
Para cerrar su catarata de tuits, Latorre dejó una fuerte lección sobre las normas básicas del periodismo y la responsabilidad que conlleva estar al frente de un micrófono, especialmente cuando se trata de temas de extrema sensibilidad: "Igual habría que explicarle a la producción del programa de Flor Peña que un programa no se hace leyendo Twitter. Y también que cuando se trata de la vida de alguien, se chequea o no se cuenta".
Te puede interesar
Dejá tu comentario