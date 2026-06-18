Por qué en Luzu TV dieron una fake news sobre Messi, según Yanina Latorre

El detrás de escena de la fake news de Flor Peña en Luzu TV

Yanina detalló el detrás de escena de cómo se gestó el error en el estudio de streaming, cuestionando la metodología utilizada. "Me dicen que la producción lo leyó en TW y se lo tiró. A ese tipo de noticias es mejor llegar último. ¡Qué desastre! Hoy cualquiera produce y cualquiera habla", aseguró.

Lejos de calmar las aguas, la conductora radial continuó con su descargo y manifestó la profunda indignación que le causó ver el recorte del programa y las posteriores justificaciones que ensayaron al aire. “Me comí el fake. Vergüenza ajena siento por ella, su producción y el programa. Hoy cualquiera tiene un espacio para comunicar”, disparó de forma tajante.

Para cerrar su catarata de tuits, Latorre dejó una fuerte lección sobre las normas básicas del periodismo y la responsabilidad que conlleva estar al frente de un micrófono, especialmente cuando se trata de temas de extrema sensibilidad: "Igual habría que explicarle a la producción del programa de Flor Peña que un programa no se hace leyendo Twitter. Y también que cuando se trata de la vida de alguien, se chequea o no se cuenta".