Quién es la productora de Luzu TV que hablaba con Florencia Peña mientras cometió el grave error

Según la información que trascendió públicamente tras el incidente, su rol era de vital importancia y abarcaba proyectos determinantes para el éxito del canal:

Equipo general: Formaba parte activa de la estructura de producción general de la plataforma audiovisual.

Ciclos principales: Se desempeñaba con tareas puntuales en ciclos masivos como "Nadie Dice Nada".

El programa de la polémica: Estaba directamente asignada al desarrollo técnico y creativo de "El Show del Verano", el espacio donde la conductora Florencia Peña comunicó al aire el fatídico malentendido sobre el padre del capitán de la Selección Argentina.

A raíz de la enorme gravedad institucional del hecho, catalogado como "inadmisible" por el canal ante la falta de verificación de datos, se precipitó una severa reestructuración interna que derivó en drásticas desvinculaciones dentro del área técnica.