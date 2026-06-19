Uruguay vs. Cabo Verde por el Mundial 2026: horario, formaciones y TV

Cabo Verde, en cambio, vive un momento histórico: su debut absoluto en Copas del Mundo ya lo colocó bajo los reflectores tras el empate 0 a 0 frente a España en el estreno, un resultado que sorprendió al mundo.

Su arquero Vozinha, con 40 años, fue una de las grandes figuras del partido, mientras que el delantero Dailon Livramento aparece como una de las principales amenazas ofensivas. El equipo, bajo la conducción de Pedro Leitão Brito “Bubista”, busca dar el golpe y presentarse como la máxima sorpresa del certamen.

Formaciones de Uruguay vs. Cabo Verde por el Mundial 2026

Uruguay: Muslera; Varela, Ronald Araújo (o Cáceres), Giménez, Olivera; Valverde, Ugarte, Betancur; Cannobio, Darwin Núñez, Maxi Araújo. DT: Marcelo Bielsa.

Cabo Verde: Vozinha; Moreira, Logan Costa, Pico, Joao Paulo; Kevin Pina, Monteiro, Duarte; Ryan Mendes, Livramento, Cabral. DT: Pedro Leitão Brito “Bubista”.

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