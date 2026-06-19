Uruguay vs. Cabo Verde por el Mundial 2026: horario, formaciones y TV
El seleccionado charrúa choca con Cabo Verde, que en el debut dio el golpe y sacó un valioso punto ante España. Descubrí todos los detalles en la nota.
Uruguay y Cabo Verde se enfrentan este domingo, en Miami, desde las 19 (hora Argentina), por la segunda fecha del Grupo H del Mundial 2026.
Para Uruguay, una victoria podría dejarlo muy bien posicionado para asegurar la clasificación a la siguiente ronda, mientras que Cabo Verde buscará sostener su gran inicio en el torneo y seguir haciendo historia en su primera participación mundialista.
El equipo dirigido por Marcelo Bielsa llega con la obligación de imponer su jerarquía en una fase de grupos exigente y cerrada. Tras la salida de referentes históricos como Luis Suárez y Edinson Cavani, el conjunto uruguayo se apoya en una nueva generación de alto nivel, con jugadores como Federico Valverde, Manuel Ugarte y Rodrigo Bentancur como eje del mediocampo, además de una defensa consolidada con Ronald Araújo y José María Giménez.
Cabo Verde, en cambio, vive un momento histórico: su debut absoluto en Copas del Mundo ya lo colocó bajo los reflectores tras el empate 0 a 0 frente a España en el estreno, un resultado que sorprendió al mundo.
Su arquero Vozinha, con 40 años, fue una de las grandes figuras del partido, mientras que el delantero Dailon Livramento aparece como una de las principales amenazas ofensivas. El equipo, bajo la conducción de Pedro Leitão Brito “Bubista”, busca dar el golpe y presentarse como la máxima sorpresa del certamen.
Formaciones de Uruguay vs. Cabo Verde por el Mundial 2026
Uruguay: Muslera; Varela, Ronald Araújo (o Cáceres), Giménez, Olivera; Valverde, Ugarte, Betancur; Cannobio, Darwin Núñez, Maxi Araújo. DT: Marcelo Bielsa.
Cabo Verde: Vozinha; Moreira, Logan Costa, Pico, Joao Paulo; Kevin Pina, Monteiro, Duarte; Ryan Mendes, Livramento, Cabral. DT: Pedro Leitão Brito “Bubista”.
Horario y televisación
- Hora: 19:00
- TV: DSports y Telefe
- Árbitro: A confirmar
- Estadio: Miami
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