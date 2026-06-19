Nueva Zelanda vs. Egipto por el Mundial 2026: horario, formaciones y TV
Luego del empate en el debut, ambas selecciones buscan acomodarse en el Grupo G. Descubrí todos los detalles en la nota.
Nueva Zelanda y Egipto chocan este domingo en el último turno, en el BC Place de Vancouver, desde las 22:00 (hora de Argentina), en un duelo clave del Grupo G del Mundial 2026.
Con ambos equipos igualados en puntos tras la primera jornada, el partido, que será televisado por DSports, Telefe y TyC Sports, aparece como una oportunidad decisiva para empezar a encaminar la clasificación a la siguiente ronda.
Egipto llega con la ambición de aprovechar su jerarquía individual y el liderazgo de Mohamed Salah, en un equipo que se mostró sólido en defensa en el debut ante Bélgica.
Nueva Zelanda, en tanto, se presenta como un rival incómodo, físico y disciplinado, capaz de competir de igual a igual en cualquier escenario. Bajo la conducción de Darren Bazeley, los oceánicos apuestan a la intensidad, el juego directo y la presión alta como principales armas para sorprender en el grupo.
El seleccionado africano fue el primer país de su continente en disputar una Copa del Mundo en 1934 y logró su mejor actuación en esa misma edición al alcanzar los octavos de final. Luego tuvo participaciones esporádicas en 1990 y 2018, sin poder superar la fase de grupos, aunque manteniéndose como una selección de fuste en el contexto africano.
Formaciones de Nueva Zelanda vs. Egipto por el Mundial 2026
Nueva Zelanda: Crocombe; Payne, Bindon, Boxall, Cacace; Joe Bell, Stamenic; Just, Garbett, Singh; Wood. DT: Darren Bazeley.
Egipto: El Shennawy; Hany, Rabia, Abdelmonem, Fatouh; Attia, Ibrahim, Ashour; Salah, Marmoush, Trezeguet. DT: Hossam Hassan.
Horario y televisación
- Hora: 22:00
- TV: DSports, TyC Sports y Telefe
- Árbitro: A confirmar
- Estadio: BC Place, Vancouver
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