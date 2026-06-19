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Nueva Zelanda vs. Egipto por el Mundial 2026: horario, formaciones y TV

Deportes

Luego del empate en el debut, ambas selecciones buscan acomodarse en el Grupo G. Descubrí todos los detalles en la nota.

Con Mohamed Salah como bandera

Con Mohamed Salah como bandera, Egipto sueña con la clasificación a la siguiente ronda del Mundial. 

Nueva Zelanda y Egipto chocan este domingo en el último turno, en el BC Place de Vancouver, desde las 22:00 (hora de Argentina), en un duelo clave del Grupo G del Mundial 2026.

Con ambos equipos igualados en puntos tras la primera jornada, el partido, que será televisado por DSports, Telefe y TyC Sports, aparece como una oportunidad decisiva para empezar a encaminar la clasificación a la siguiente ronda.

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Egipto llega con la ambición de aprovechar su jerarquía individual y el liderazgo de Mohamed Salah, en un equipo que se mostró sólido en defensa en el debut ante Bélgica.

Nueva Zelanda, en tanto, se presenta como un rival incómodo, físico y disciplinado, capaz de competir de igual a igual en cualquier escenario. Bajo la conducción de Darren Bazeley, los oceánicos apuestan a la intensidad, el juego directo y la presión alta como principales armas para sorprender en el grupo.

El seleccionado africano fue el primer país de su continente en disputar una Copa del Mundo en 1934 y logró su mejor actuación en esa misma edición al alcanzar los octavos de final. Luego tuvo participaciones esporádicas en 1990 y 2018, sin poder superar la fase de grupos, aunque manteniéndose como una selección de fuste en el contexto africano.

Formaciones de Nueva Zelanda vs. Egipto por el Mundial 2026

Nueva Zelanda: Crocombe; Payne, Bindon, Boxall, Cacace; Joe Bell, Stamenic; Just, Garbett, Singh; Wood. DT: Darren Bazeley.

Egipto: El Shennawy; Hany, Rabia, Abdelmonem, Fatouh; Attia, Ibrahim, Ashour; Salah, Marmoush, Trezeguet. DT: Hossam Hassan.

Horario y televisación

  • Hora: 22:00
  • TV: DSports, TyC Sports y Telefe
  • Árbitro: A confirmar
  • Estadio: BC Place, Vancouver

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