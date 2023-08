Murió el padre de Olga Carmona, la futbolista que le dio el título a España en el Mundial femenino

Por su parte, la propis futbolista utilizó sus redes sociales para expresarse a pesar del mal momento que atraviesa: "Y sin saberlo tenía mi Estrella antes de que empezase el partido. Sé que me has dado la fuerza para conseguir algo único. Sé que me has estado viendo esta noche y que estás orgulloso de mí. Descansa en paz, papá", publicó.

Según consignó el diario El Mundo, de España, la madre de Carmona le comunicó a su hija el fallecimiento de su padre, mientras que diario As señaló que murió el sábado, antes de la final.