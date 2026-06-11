Omar Artan dirigirá la Supercopa de Europa tras quedar fuera del Mundial 2026

El presidente de la UEFA, Aleksander Ceferin, elogió al árbitro y remarcó el valor simbólico de la decisión: "Omar Artan es un árbitro joven, pero con gran experiencia, que ha demostrado su valía al más alto nivel de competición de la CAF. El fútbol une a las personas y la UEFA quiere mostrar su respeto a Omar y a su excepcional labor arbitral", señaló.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/UEFA/status/2065057712812302521?s=20&partner=&hide_thread=false Referee announced for 2026 #SuperCup!



We're pleased to share that Somali referee Omar Artan will officiate the highly anticipated match between PSG and Aston Villa in Salzburg. — UEFA (@UEFA) June 11, 2026

La ausencia de Omar Artan en el Mundial 2026

La noticia adquiere una relevancia especial porque Artan había sido seleccionado para formar parte del Mundial 2026, aunque finalmente no podrá participar del torneo. Según informaron medios estadounidenses, las autoridades de Estados Unidos le prohibieron el ingreso al país por la existencia de información considerada "perjudicial" en su expediente migratorio.

Fuentes citadas por Fox News indicaron que la medida estaría vinculada a una presunta asociación con supuestos integrantes de organizaciones terroristas, en aparente referencia al grupo Al Shabaab, organización que opera en Somalia y mantiene vínculos con Al Qaeda. Además, Somalia figura entre los 39 países alcanzados por restricciones migratorias implementadas por la administración de Donald Trump, lo que implica controles adicionales para sus ciudadanos al momento de ingresar a territorio estadounidense.

arbitro somali

El respaldo de la CAF

El presidente de la Confederación Africana de Fútbol, Patrice Motsepe, celebró la designación y destacó el recorrido del árbitro: "Omar Artan ha llenado de orgullo a Somalia y a todo el continente africano. Su premio al Árbitro Masculino del Año 2025 de la CAF y su designación como árbitro del Mundial son un reconocimiento a su excelencia arbitral", afirmó. Además, agradeció a la UEFA por la iniciativa y consideró que la elección representa un reconocimiento para todo el arbitraje africano.

De esta manera, aunque no podrá estar presente en la Copa del Mundo, Omar Artan tendrá la oportunidad de dirigir uno de los partidos más importantes del calendario europeo cuando PSG y Aston Villa se enfrenten por la Supercopa de Europa 2026.