Omar Artan dirigirá la Supercopa de Europa tras quedar fuera del Mundial 2026
La UEFA designó al árbitro somalí para la final entre PSG y Aston Villa. No podrá participar del Mundial por restricciones migratorias en Estados Unidos.
La UEFA confirmó que el árbitro somalí Omar Artan será el encargado de dirigir la final de la Supercopa de Europa 2026 entre PSG y Aston Villa. La designación llega semanas después de que quedara impedido de participar en el Mundial 2026 debido a restricciones para ingresar a Estados Unidos. El encuentro se disputará el próximo 12 de agosto en Salzburgo, Austria, y marcará uno de los hitos más importantes en la carrera del juez somalí, considerado una de las grandes promesas del arbitraje internacional.
La decisión fue comunicada oficialmente por el organismo rector del fútbol europeo, que destacó tanto la trayectoria de Artan como el acuerdo de cooperación firmado recientemente con la Confederación Africana de Fútbol (CAF): "Tras conversaciones con su confederación hermana, la Confederación Africana de Fútbol (CAF), la UEFA ha designado al árbitro somalí Omar Artan para dirigir la Supercopa de la UEFA de 2026", informó la entidad. Además, el organismo destacó que, pese a su juventud, el colegiado africano "se ha consolidado como uno de los mejores del mundo".
La UEFA explicó que la elección forma parte del Memorando de Entendimiento firmado con la CAF para fortalecer la cooperación entre ambas confederaciones en distintas áreas, incluido el desarrollo arbitral.
El presidente de la UEFA, Aleksander Ceferin, elogió al árbitro y remarcó el valor simbólico de la decisión: "Omar Artan es un árbitro joven, pero con gran experiencia, que ha demostrado su valía al más alto nivel de competición de la CAF. El fútbol une a las personas y la UEFA quiere mostrar su respeto a Omar y a su excepcional labor arbitral", señaló.
La ausencia de Omar Artan en el Mundial 2026
La noticia adquiere una relevancia especial porque Artan había sido seleccionado para formar parte del Mundial 2026, aunque finalmente no podrá participar del torneo. Según informaron medios estadounidenses, las autoridades de Estados Unidos le prohibieron el ingreso al país por la existencia de información considerada "perjudicial" en su expediente migratorio.
Fuentes citadas por Fox News indicaron que la medida estaría vinculada a una presunta asociación con supuestos integrantes de organizaciones terroristas, en aparente referencia al grupo Al Shabaab, organización que opera en Somalia y mantiene vínculos con Al Qaeda. Además, Somalia figura entre los 39 países alcanzados por restricciones migratorias implementadas por la administración de Donald Trump, lo que implica controles adicionales para sus ciudadanos al momento de ingresar a territorio estadounidense.
El respaldo de la CAF
El presidente de la Confederación Africana de Fútbol, Patrice Motsepe, celebró la designación y destacó el recorrido del árbitro: "Omar Artan ha llenado de orgullo a Somalia y a todo el continente africano. Su premio al Árbitro Masculino del Año 2025 de la CAF y su designación como árbitro del Mundial son un reconocimiento a su excelencia arbitral", afirmó. Además, agradeció a la UEFA por la iniciativa y consideró que la elección representa un reconocimiento para todo el arbitraje africano.
De esta manera, aunque no podrá estar presente en la Copa del Mundo, Omar Artan tendrá la oportunidad de dirigir uno de los partidos más importantes del calendario europeo cuando PSG y Aston Villa se enfrenten por la Supercopa de Europa 2026.
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