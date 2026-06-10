Como un héroe: multitudinaria bienvenida al árbitro somalí expulsado de Estados Unidos

Sin embargo, el árbitro eligió enfocarse en el futuro. Lejos de manifestar enojo o frustración, agradeció el respaldo recibido por parte de la sociedad somalí y dejó en claro que no piensa abandonar sus metas. “No estoy molesto porque me enviaron de vuelta desde Estados Unidos. Continuaré trabajando duro y no me desanimaré”, aseguró durante una entrevista concedida a la televisión pública de su país.

Además, Artan aprovechó la oportunidad para enviar un mensaje cargado de optimismo sobre lo que viene. “En el próximo Mundial llegaré mucho más lejos y haré historia”, prometió. La declaración fue recibida con entusiasmo por quienes lo acompañaron durante su regreso y por una comunidad que ve en él un símbolo de superación y perseverancia.

El respaldo de las autoridades y la reacción en Somalia

El caso también provocó una reacción inmediata de las autoridades somalíes. El ministro de Defensa, Ahmed Moallim Fiqi, destacó públicamente el aporte realizado por el árbitro a la imagen internacional del país y consideró que el incidente no alterará su crecimiento profesional. Según expresó, Artan logró representar a Somalia de manera ejemplar y continuará siendo un referente para las nuevas generaciones.

arbitro somali

Por su parte, el ministro de Juventud y Deportes, Mohamed Abdulkadir Ali, también manifestó su respaldo y aseguró que espera verlo alcanzar la máxima categoría del arbitraje mundial en los próximos años. Las palabras de los funcionarios reflejaron el impacto que tuvo el episodio dentro de Somalia, donde el juez deportivo se convirtió en una figura ampliamente reconocida.

El gobierno incluso anunció que iniciará gestiones diplomáticas para solicitar explicaciones sobre lo ocurrido tanto a las autoridades estadounidenses como a los organismos responsables de la organización del torneo.

Mientras esas gestiones avanzan, Artan intenta dejar atrás el golpe recibido y concentrarse en su preparación. Aunque no podrá cumplir el sueño de participar en esta Copa del Mundo, el árbitro regresó a su país convertido en un símbolo de resiliencia. La ovación que recibió en su casa fue una demostración de apoyo pocas veces vista para un juez deportivo y una señal de que, más allá del revés sufrido, su historia todavía tiene muchos capítulos por escribir.