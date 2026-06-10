Como un héroe: multitudinaria bienvenida al árbitro somalí expulsado de Estados Unidos
Omar Abdulkadir Artan regresó a su país de origen después de que las autoridades estadounidenses le impidieran ingresar al país donde se disputará la Copa del Mundo.
Omar Abdulkadir Artan atravesó una de las experiencias más difíciles de su carrera profesional, pero también una de las más emotivas. El árbitro somalí, que había sido seleccionado para participar en el Mundial 2026 y estaba a punto de convertirse en un pionero para su país, regresó a Mogadiscio tras ser deportado de Estados Unidos. Lo que encontró al aterrizar fue una recepción inesperada que transformó una enorme decepción en una jornada cargada de reconocimiento.
Decenas de personas se congregaron en el Aeropuerto Internacional Aden Adde para recibirlo. Entre los presentes hubo aficionados, representantes de medios de comunicación, dirigentes deportivos y autoridades gubernamentales que quisieron demostrarle su apoyo. Las imágenes del recibimiento recorrieron rápidamente las redes sociales y mostraron a Artan rodeado de muestras de afecto, flores y banderas nacionales.
La escena contrastó con el difícil momento que atravesó días atrás, cuando las autoridades migratorias estadounidenses le negaron el ingreso al país pese a que se encontraba acreditado para participar en la Copa del Mundo. El episodio generó sorpresa dentro del ambiente deportivo internacional y abrió interrogantes sobre las razones que llevaron a tomar una decisión de semejante impacto.
Sin embargo, el árbitro eligió enfocarse en el futuro. Lejos de manifestar enojo o frustración, agradeció el respaldo recibido por parte de la sociedad somalí y dejó en claro que no piensa abandonar sus metas. “No estoy molesto porque me enviaron de vuelta desde Estados Unidos. Continuaré trabajando duro y no me desanimaré”, aseguró durante una entrevista concedida a la televisión pública de su país.
Además, Artan aprovechó la oportunidad para enviar un mensaje cargado de optimismo sobre lo que viene. “En el próximo Mundial llegaré mucho más lejos y haré historia”, prometió. La declaración fue recibida con entusiasmo por quienes lo acompañaron durante su regreso y por una comunidad que ve en él un símbolo de superación y perseverancia.
El respaldo de las autoridades y la reacción en Somalia
El caso también provocó una reacción inmediata de las autoridades somalíes. El ministro de Defensa, Ahmed Moallim Fiqi, destacó públicamente el aporte realizado por el árbitro a la imagen internacional del país y consideró que el incidente no alterará su crecimiento profesional. Según expresó, Artan logró representar a Somalia de manera ejemplar y continuará siendo un referente para las nuevas generaciones.
Por su parte, el ministro de Juventud y Deportes, Mohamed Abdulkadir Ali, también manifestó su respaldo y aseguró que espera verlo alcanzar la máxima categoría del arbitraje mundial en los próximos años. Las palabras de los funcionarios reflejaron el impacto que tuvo el episodio dentro de Somalia, donde el juez deportivo se convirtió en una figura ampliamente reconocida.
El gobierno incluso anunció que iniciará gestiones diplomáticas para solicitar explicaciones sobre lo ocurrido tanto a las autoridades estadounidenses como a los organismos responsables de la organización del torneo.
Mientras esas gestiones avanzan, Artan intenta dejar atrás el golpe recibido y concentrarse en su preparación. Aunque no podrá cumplir el sueño de participar en esta Copa del Mundo, el árbitro regresó a su país convertido en un símbolo de resiliencia. La ovación que recibió en su casa fue una demostración de apoyo pocas veces vista para un juez deportivo y una señal de que, más allá del revés sufrido, su historia todavía tiene muchos capítulos por escribir.
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