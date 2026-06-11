Otra advertencia a la Selección Argentina: Argelia goleó a Bolivia y llega on fire al Mundial 2026
El conjunto africano cerró su preparación con una contundente goleada y afrontará el estreno mundialista frente a la Albiceleste con la confianza en alza.
A menos de una semana de su debut en la Copa del Mundo 2026, Argelia dejó una imagen muy positiva al imponerse por 4-0 sobre Bolivia en un encuentro amistoso disputado en territorio estadounidense. El seleccionado africano, que será el primer adversario de la Selección Argentina en el Grupo J, exhibió contundencia en ataque y confirmó que llega al torneo en un gran momento futbolístico.
El encuentro sirvió como una prueba final para el conjunto dirigido por Vladimir Petkovic, que buscó ajustar los últimos detalles antes del inicio de la competencia. Si bien Bolivia intentó mantenerse ordenada durante varios pasajes del compromiso, la diferencia entre ambos equipos quedó reflejada en el marcador. Argelia dominó las acciones y aprovechó cada oportunidad para construir una victoria amplia que alimenta la ilusión de sus hinchas.
La apertura del marcador se produjo sobre el cierre de la primera etapa. Aissa Mandi apareció dentro del área rival para conectar un envío aéreo y vencer la resistencia boliviana. Ese tanto permitió que los africanos se fueran al descanso con tranquilidad y con el control emocional del partido. A partir de allí, el desarrollo se inclinó definitivamente a favor del combinado verde.
Durante el segundo tiempo llegó la exhibición ofensiva. Amine Gouiri fue una de las figuras destacadas al marcar dos goles en pocos minutos, aprovechando los espacios que comenzó a conceder la defensa boliviana. Más tarde apareció Anis Hadj Moussa para ampliar aún más la ventaja y darle cifras definitivas a un encuentro que terminó siendo ampliamente favorable para Argelia.
La diferencia reflejó con claridad lo sucedido en el campo de juego, donde el equipo africano mostró intensidad, precisión y una notable capacidad para resolver las situaciones de peligro.
Otro aspecto que llamó la atención fue el hermetismo que rodeó al amistoso. El encuentro se desarrolló a puertas cerradas y sin transmisión televisiva, una decisión tomada por el cuerpo técnico argelino para evitar brindar pistas sobre la alineación que utilizará en el debut mundialista. La intención es repetir gran parte de la estructura que enfrentó a Bolivia cuando el equipo se mida con Argentina el próximo 16 de junio.
Con este resultado, el seleccionado argelino finaliza su preparación de la mejor manera posible. La goleada refuerza la confianza de un plantel que aspira a convertirse en una de las revelaciones del certamen. Del otro lado estará la Scaloneta considerada una de las grandes candidatas al título. No obstante, los africanos demostraron que poseen argumentos suficientes para competir de igual a igual y plantear un desafío exigente en el estreno de la Albiceleste en el Mundial 2026.
Mirá el resumen del amistoso entre Argelia y Bolivia
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