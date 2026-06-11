Otra advertencia a la Selección Argentina: Argelia goleó a Bolivia y llega on fire al Mundial 2026

Durante el segundo tiempo llegó la exhibición ofensiva. Amine Gouiri fue una de las figuras destacadas al marcar dos goles en pocos minutos, aprovechando los espacios que comenzó a conceder la defensa boliviana. Más tarde apareció Anis Hadj Moussa para ampliar aún más la ventaja y darle cifras definitivas a un encuentro que terminó siendo ampliamente favorable para Argelia.

La diferencia reflejó con claridad lo sucedido en el campo de juego, donde el equipo africano mostró intensidad, precisión y una notable capacidad para resolver las situaciones de peligro.

Otro aspecto que llamó la atención fue el hermetismo que rodeó al amistoso. El encuentro se desarrolló a puertas cerradas y sin transmisión televisiva, una decisión tomada por el cuerpo técnico argelino para evitar brindar pistas sobre la alineación que utilizará en el debut mundialista. La intención es repetir gran parte de la estructura que enfrentó a Bolivia cuando el equipo se mida con Argentina el próximo 16 de junio.

Con este resultado, el seleccionado argelino finaliza su preparación de la mejor manera posible. La goleada refuerza la confianza de un plantel que aspira a convertirse en una de las revelaciones del certamen. Del otro lado estará la Scaloneta considerada una de las grandes candidatas al título. No obstante, los africanos demostraron que poseen argumentos suficientes para competir de igual a igual y plantear un desafío exigente en el estreno de la Albiceleste en el Mundial 2026.

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