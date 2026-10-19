Juan Martín del Potro fue nominado para ingresar al Salón de la Fama del tenis
El campeón del US Open 2009 y de la Copa Davis 2016 figura entre los candidatos para la Promoción 2027 del prestigioso templo del deporte blanco.
El deporte argentino sumó un motivo de enorme orgullo en el plano internacional. Juan Martín del Potro fue anunciado oficialmente como uno de los tres candidatos principales para ingresar al Salón de la Fama del Tenis Internacional en la Clase 2027, el máximo reconocimiento al que puede aspirar una figura del circuito una vez finalizada su etapa como profesional.
Para poder acceder a esta nómina honorífica, el reglamento de la institución exige que los deportistas lleven al menos cinco años retirados de la actividad oficial, condición que la "Torre de Tandil" alcanzará en el año 2027. La terna de postulantes para esta edición la completan la australiana Ashleigh Barty —tres veces campeona de Grand Slam en individuales— y la rusa Svetlana Kuznetsova.
Juan Martín del Potro fue nominado para ingresar al Salón de la Fama del tenis
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A lo largo de su brillante trayectoria profesional, el tenista bonaerense conquistó 22 títulos de nivel ATP, destacándose de forma inolvidable la consagración en el US Open 2009 tras vencer en la final a Roger Federer. A su vez, el tandilense fue el pilar fundamental en la histórica conquista de la Copa Davis 2016 con el equipo argentino y logró dos medallas olímpicas: el Bronce en Londres 2012 y la Plata en Río de Janeiro 2016.
En la presentación oficial realizada en la web del Salón de la Fama, el organismo destacó los hitos de su carrera subrayando su racha de 23 victorias consecutivas como adolescente en 2008 y su impacto deportivo a pesar de las severas lesiones que frenaron su continuidad. La votación quedará en manos de un jurado especializado de periodistas e historiadores del tenis mundial, quienes definirán si el argentino sumará su nombre junto a leyendas de la talla de Guillermo Vilas y Gabriela Sabatini.
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