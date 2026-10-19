Juan Martín del Potro fue nominado para ingresar al Salón de la Fama del tenis

En la presentación oficial realizada en la web del Salón de la Fama, el organismo destacó los hitos de su carrera subrayando su racha de 23 victorias consecutivas como adolescente en 2008 y su impacto deportivo a pesar de las severas lesiones que frenaron su continuidad. La votación quedará en manos de un jurado especializado de periodistas e historiadores del tenis mundial, quienes definirán si el argentino sumará su nombre junto a leyendas de la talla de Guillermo Vilas y Gabriela Sabatini.