Pablo Aimar y la clave del éxito de la Selección: anticipó un duro examen ante Austria
El integrante del cuerpo técnico argentino destacó el trabajo grupal que sostiene al seleccionado y analizó el desafío que afrontará el equipo en la segunda fecha del Mundial 2026.
La Selección Argentina continúa ajustando detalles para el compromiso del próximo lunes frente a Austria, un encuentro que puede acercarla a los 16avos de final del Mundial 2026. En la previa de ese desafío, Pablo Aimar compartió su mirada sobre el presente del equipo, valoró el trabajo realizado por Lionel Scaloni y explicó cuál considera que es uno de los grandes secretos detrás del exitoso ciclo que atraviesa la Albiceleste.
El exfutbolista, que integra el cuerpo técnico junto a Scaloni, Roberto Ayala y Walter Samuel, destacó especialmente la capacidad del entrenador para manejar aspectos que van más allá de lo táctico. Según explicó, una de las principales fortalezas del actual proceso pasa por la tranquilidad y la confianza que logra transmitir el entrenador a sus dirigidos en un escenario de máxima presión como una Copa del Mundo.
“Scaloni formó un gran equipo y un gran grupo de personas que van para el mismo lado. Es muy difícil conseguir eso y sobre todo, que creo que es una gran virtud, transmitir seguridad y tranquilidad, que es muy difícil hacerlo”, señaló Aimar al analizar el funcionamiento interno del seleccionado argentino.
De cara al encuentro ante Austria, el exmediocampista consideró que el rival presentará dificultades diferentes a las que mostró Argelia en el debut. El combinado europeo se caracteriza por su fortaleza física y por una propuesta distinta desde lo futbolístico, por lo que el cuerpo técnico espera un partido exigente y con características particulares.
“Austria es un equipo durísimo como estamos viendo que son la gran mayoría de los equipos participantes de este Mundial. Con una propuesta diferente que Argelia, quizá con jugadores más físicos pero va a ser igual de duro”, explicó el exjugador de River y Benfica.
La victoria por 3-0 frente a Argelia permitió que el clima dentro de la delegación sea mucho más sereno que el que existía en el arranque de Qatar 2022, cuando la derrota frente a Arabia Saudita generó incertidumbre desde el comienzo del torneo. Sin embargo, aclaró que la tranquilidad nunca es absoluta en una competencia de semejante magnitud.
“La alegría por haber empezado bien, algo que no nos pasó en el Mundial anterior, y tranquilidad, aunque nunca es 100 por ciento”, comentó al referirse al estado anímico del plantel después de la primera presentación.
Durante la entrevista también hubo espacio para hablar de Lionel Messi, figura indiscutida del estreno argentino gracias a los tres goles convertidos ante Argelia. El integrante del cuerpo técnico destacó la vigencia del capitán y aseguró que su actuación representa una nueva demostración de un talento extraordinario. “Es la confirmación de un nivel de un deportista superlativo”, afirmó sobre el rosarino, que sigue ampliando sus registros históricos en los Mundiales.
Más allá de los resultados, Aimar remarcó que uno de los principales objetivos del cuerpo técnico es que los futbolistas disfruten la experiencia mundialista y construyan recuerdos positivos durante la competencia. En ese sentido, explicó que el grupo intenta generar un ambiente saludable que permita afrontar la exigencia deportiva sin perder de vista el aspecto humano. “Es importante porque no solo estás jugando lo máximo que podés aspirar, que es un Mundial, sino por lo que estás viviendo. Lo pensamos así e intentamos generar recuerdos lindos más allá de lo deportivo”, sostuvo.
Con esa filosofía, la Scaloneta se prepara para afrontar un nuevo compromiso en la Copa del Mundo. El próximo duelo aparece como una prueba importante para medir el nivel del equipo y, al mismo tiempo, una oportunidad para dar otro paso rumbo a la clasificación. Mientras tanto, puertas adentro, el cuerpo técnico apuesta a mantener intacto el clima que considera fundamental para seguir compitiendo al máximo nivel.
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