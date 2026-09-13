Pablo Migliore conmovió con el testimonio sobre su infancia y habló de su particular método en pareja

Pablo Migliore, sus confesiones sin filtro y el método en pareja

Durante la charla, el exarquero recordó cómo se moldeó su carácter desde muy chico. "Era terrible yo, pero siempre tuve por consigna nunca llevar un problema a mi casa", reflexionó. Además, sorprendió al detallar que a los 10 años tomó la determinación de dejar la escuela primaria para volcarse de lleno a su sueño deportivo en las inferiores de Boca: "Yo ya de chico le decía a un mayor que no quería ir más, que solo necesitaba el boletín para presentar en el club, pero que mi tiempo lo quería invertir en el fútbol".