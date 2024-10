Paulo Dybala y el karma de las lesiones: el repaso de sus dificultades físicas

Si bien todavía no hubo un parte médico desde Italia, aseguran que el cordobés tiene una fuerte dolencia muscular en su pierna derecha y por esta razón será uno de los futbolistas que no puedan estar presentes en la doble fecha para la Albiceleste. Sin lugar a dudas que se trata de un inconveniente repetido en él que no le permite despegar de una vez por todas con el seleccionado más allá de siempre haber rendido los minutos que le tocó.