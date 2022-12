Las frases más recordadas de Diego Maradona sobre Pelé

* "Yo sabía que era un dios como jugador; ahora también lo es como persona. Por algo es Pelé. Cuántos pibes como yo querrán verlo, tocarlo, cambiar un par de palabras, y yo tuve el privilegio de que hasta me haya dado consejos" (Tras su encuentro en 1979).

* “Pelé era mi ídolo como futbolista, pero como comentarista tiene más quilombos que yo en la cabeza” (Luego de las críticas de O Rei por su desempeño en el Mundial de 1982).

* "No quiero ser el rey Pelé. Pelé hubo uno solo y los demás venimos en segunda línea" (Antes del Mundial de 1986).

* "Agradezco los elogios, pero ciertas comparaciones, como las que me hicieron con Pelé, me parecieron exageradas” (Después de haber ganado la Copa del Mundo con Argentina).

“Si él es Beethoven, yo soy el Ron Wood, Keith Richards y Bono del fútbol, todos juntos. Porque yo era la pasión del fútbol”. (Otro dardo con metáfora rockera después de que el brasileño dijera que 'nació para jugar al fútbol como Beethoven para la música').

* "Pelé debutó con un pibe… Y le pegó a la jermu" (En una entrevista para el programa El Rayo).

* "Pelé es un esclavo, le vendió el corazón a la FIFA" (En el mismo reportaje, donde criticó su postura con el máximo ente del fútbol mundial).

* “Si me muriera y en el cielo se pudiese jugar al fútbol, no me gustaría hacerlo con Pelé”.

* "Pelé no puede digerir que yo le haya ganado por 52.000 votos la elección del mejor jugador del siglo” (Luego de la votación popular de la FIFA).

* “Prefiero estar arruinado por la droga y no tener que declarar ante los diputados por corrupción, como le pasó a Pelé. Yo no robé a nadie”.

* "Es un orgullo que estés en el programa, gracias por este momento que nos das a los argentinos". (En La Noche del Diez).

* “Si me permitís tutearte, que no es lo mismo que putearte, te voy a pedir que hagamos un cabeza”.

* "Mi madre piensa que yo soy el mejor jugador, y su madre piensa que es él".