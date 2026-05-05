Pelota libre por celular: cómo ver en vivo Barcelona SC vs. Boca
Se puede ver el fútbol libre de cables y antenas en vivo en el celular, y sin riesgo. Cómo ver en vivo Barcelona SC vs. Boca por la Copa Libertadores 2026.
Por la cuarta fecha del Grupo D de la Copa Libertadores 2026, Boca visitará desde las 21 a Barcelona SC en el estadio Monumental Banco Pichincha de Guayaquil, en un duelo que aparece como determinante pensando en la clasificación a la siguiente instancia.
El equipo dirigido por Claudio Úbeda buscará recuperar terreno tras la derrota sufrida en la jornada anterior ante Cruzeiro, un resultado que cortó una racha positiva pero que no lo sacó de la zona de clasificación. Hasta el momento, Boca se mantiene bien posicionado en su grupo, producto de sus triunfos iniciales frente a Universidad Católica y el propio Barcelona en Buenos Aires.
El presente del Xeneize combina buenos resultados a nivel internacional con un rendimiento sólido en el plano local, donde logró meterse sin inconvenientes en los playoffs del Torneo Apertura. Además, el calendario juega a su favor: luego de este encuentro, la azul y oro cerrará la fase de grupos como local, lo que le otorga una ventaja importante para definir su clasificación ante su gente.
Del otro lado, el panorama de Barcelona es completamente distinto. El conjunto ecuatoriano no ha logrado sumar puntos en las primeras fechas y se encuentra en una situación límite dentro del grupo. Esto lo obliga a jugar prácticamente su última carta ante Boca, en un escenario donde necesita ganar para mantener alguna chance matemática de seguir en carrera.
Barcelona SC vs. Boca, por la Copa Libertadores: probables formaciones
- Barcelona SC: José Contreras; Gustavo Vallecilla, Alex Rangel, Javier Báez, Brayan Carabalí; Jhonny Quiñónez, Milton Céliz, Matías Lugo, Jandry Gómez; Darío Benedetto y Héctor Villalba. DT: César Farías.
- Boca: Leandro Brey; Lautaro Blanco, Ayrton Costa, Lautaro Di Lollo, Marcelo Weigandt; Milton Delgado, Leandro Paredes, Santiago Ascacíbar; Tomás Aranda; Miguel Merentiel y Exequiel Zeballos. DT: Claudio Úbeda.
Cómo ver en vivo Barcelona SC vs. Boca
La televisación estará a cargo de Telefé, Fox Sports y Disney+ Premium. Además, se podrá seguir desde cualquier dispositivo móvil a través de las aplicaciones Flow, Telecentro Play y DirecTV GO.
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