Pelota libre por celular: cómo ver en vivo Barcelona SC vs. Boca

El presente del Xeneize combina buenos resultados a nivel internacional con un rendimiento sólido en el plano local, donde logró meterse sin inconvenientes en los playoffs del Torneo Apertura. Además, el calendario juega a su favor: luego de este encuentro, la azul y oro cerrará la fase de grupos como local, lo que le otorga una ventaja importante para definir su clasificación ante su gente.