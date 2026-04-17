Unión vs. Newell's, por el Torneo Apertura 2026: horario, formaciones y TV
El Tatengue busca meterse en zona de clasificación, mientras que la Lepra intenta escapar del fondo en un duelo clave por el Torneo Apertura.
La fecha 15 del Torneo Apertura 2026 comienza con un cruce cargado de tensión y objetivos contrapuestos: Unión recibirá a Newell’s desde las 20:30 en el estadio 15 de Abril, en un partido que puede marcar el rumbo de ambos equipos en la recta final de la fase regular.
El conjunto santafesino llega con 19 puntos y la obligación de sumar de a tres para mantenerse en la pelea por un lugar en los playoffs. Una victoria lo depositaría en 22 unidades, posicionándolo de lleno en la lucha por ingresar entre los ocho mejores del campeonato. Sin embargo, el equipo dirigido por Leonardo Madelón necesita recuperarse tras la derrota 2-1 frente a Estudiantes en La Plata, un resultado que dejó sensaciones encontradas.
En aquel encuentro, el Tatengue había comenzado en ventaja gracias al gol del Chelo Estigarribia, pero no logró sostener el resultado. Pese a la caída, el entrenador llevó tranquilidad y respaldó el trabajo de sus dirigidos: “Les dije que no es mala campaña: la meta es entrar entre los ocho”, aseguró en conferencia de prensa.
Para este compromiso, podría contar nuevamente con Lautaro Vargas, quien regresaría al equipo tras cumplir una fecha de suspensión por acumulación de amarillas. Su ingreso sería en lugar de Nicolás Paz, en una variante que busca reforzar el funcionamiento del mediocampo.
Del otro lado, Newell’s llega con la necesidad de seguir sumando para alejarse de la zona baja de la tabla. El equipo conducido por Frank Darío Kudelka atraviesa un momento de crecimiento, con dos triunfos y un empate en sus últimas tres presentaciones, aunque todavía no logra despegarse definitivamente del fondo.
El entrenador se mostró optimista respecto a la evolución del equipo: "Newell's va progresando hacia lo que yo pretendo. No tengo dudas de que estamos en un camino ascendente", afirmó recientemente. Sin embargo, deberá afrontar este partido con bajas importantes.
Matías Cóccaro no será de la partida debido a una molestia en el isquiotibial, mientras que Franco García y Óscar Salomón también quedaron descartados por distintas lesiones. Estas ausencias obligarán a Kudelka a reconfigurar el equipo en un encuentro donde cada punto resulta vital.
Unión vs. Newell's: probables formaciones
- Unión: Matías Mansilla; Lautaro Vargas, Alex Maizon Rodriguez, Juan Pablo Ludueña, Mateo Del Blanco; Julián Palacios, Mauro Pittón, Rafael Profini, Brahian Cuello; Cristian Tarragona, Marcelo Estigarribia. DT: Leonardo Madelón.
- Newell's: Josué Reinatti; Armando Méndez, Saúl Salcedo, Nicolás Goitea, Jerónimo Russo; Luca Regiardo, Rodrigo Herrera; Walter Mazzantti, Facundo Guch, Walter Núñez; Luciano Herrera o Francisco Scarpeccio. DT: Frank Darío Kudelka.
Unión vs. Newell's: otros datos
- Hora: 20:30.
- Estadio: 15 de Abril.
- Árbitro: Fernando Espinoza.
- VAR: Yamil Possi.
- TV: ESPN Premium.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario