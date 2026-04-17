Unión vs. Newell's, por el Torneo Apertura 2026: horario, formaciones y TV

El entrenador se mostró optimista respecto a la evolución del equipo: "Newell's va progresando hacia lo que yo pretendo. No tengo dudas de que estamos en un camino ascendente", afirmó recientemente. Sin embargo, deberá afrontar este partido con bajas importantes.

Matías Cóccaro no será de la partida debido a una molestia en el isquiotibial, mientras que Franco García y Óscar Salomón también quedaron descartados por distintas lesiones. Estas ausencias obligarán a Kudelka a reconfigurar el equipo en un encuentro donde cada punto resulta vital.

Unión vs. Newell's: probables formaciones

Unión: Matías Mansilla; Lautaro Vargas, Alex Maizon Rodriguez, Juan Pablo Ludueña, Mateo Del Blanco; Julián Palacios, Mauro Pittón, Rafael Profini, Brahian Cuello; Cristian Tarragona, Marcelo Estigarribia. DT: Leonardo Madelón .

Matías Mansilla; Lautaro Vargas, Alex Maizon Rodriguez, Juan Pablo Ludueña, Mateo Del Blanco; Julián Palacios, Mauro Pittón, Rafael Profini, Brahian Cuello; Cristian Tarragona, Marcelo Estigarribia. . Newell's: Josué Reinatti; Armando Méndez, Saúl Salcedo, Nicolás Goitea, Jerónimo Russo; Luca Regiardo, Rodrigo Herrera; Walter Mazzantti, Facundo Guch, Walter Núñez; Luciano Herrera o Francisco Scarpeccio. DT: Frank Darío Kudelka.

Unión vs. Newell's: otros datos

Hora: 20:30.

20:30. Estadio: 15 de Abril.

15 de Abril. Árbitro: Fernando Espinoza.

Fernando Espinoza. VAR: Yamil Possi.

Yamil Possi. TV: ESPN Premium.