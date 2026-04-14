Pelota libre por celular: cómo ver en vivo Liverpool vs PSG
Se puede ver el fútbol libre de cables y antenas en vivo en el celular, y sin riesgo. Cómo ver en vivo Liverpool vs PSG por los cuartos de final de Champions League.
Liverpool buscará una noche épica cuando reciba este martes desde las 16:00 a Paris Saint-Germain (PSG) en Anfield, por la vuelta de los cuartos de final de la UEFA Champions League 2025/26. El conjunto inglés está obligado a revertir el 2-0 en contra sufrido en la ida si quiere avanzar a semifinales.
El equipo dirigido por Arne Slot sabe que deberá rozar la perfección para dar vuelta la serie. En el primer encuentro, disputado en París, el PSG fue claramente superior y consiguió una diferencia importante gracias a los goles de Désiré Doué y Khvicha Kvaratskhelia. Ese resultado dejó a los franceses en una posición favorable, aunque la historia reciente de la Champions demuestra que Anfield puede ser un escenario determinante. Liverpool intentará apoyarse en su gente para presionar desde el inicio y buscar una remontada que le permita seguir soñando.
Sin embargo, el presente del conjunto inglés no es el ideal. En sus últimos cinco partidos alternó buenas y malas actuaciones, con dos triunfos, un empate y dos derrotas. Esa irregularidad también se refleja en la Premier League, donde nunca logró meterse de lleno en la pelea por el título y se encuentra lejos del líder. Además, su clasificación a la próxima Champions no está asegurada, lo que le agrega presión al tramo final de la temporada. En ese contexto, avanzar en el torneo continental aparece como una oportunidad clave para cambiar el rumbo.
Del otro lado, el PSG llega con mayor tranquilidad. El equipo conducido por Luis Enrique lidera la Ligue 1, aunque con una competencia más ajustada de lo habitual. Más allá de eso, mantiene su condición de candidato y buscará sostener la ventaja obtenida en la ida. El conjunto parisino intentará manejar los tiempos del partido y aprovechar los espacios que pueda dejar un Liverpool obligado a atacar. La diferencia de dos goles le permite jugar con cierta comodidad, aunque sabe que cualquier desconcentración puede cambiar el desarrollo de la serie.
El ganador de este cruce se enfrentará en semifinales con el vencedor del duelo entre Bayern Múnich y Real Madrid, otra llave de alto nivel que promete definir a uno de los finalistas del torneo. Con realidades distintas pero el mismo objetivo, Liverpool y PSG protagonizarán un duelo decisivo donde uno buscará resistir y el otro intentar una remontada histórica.
Liverpool vs. PSG: probables formaciones
- Liverpool: Mamardashvili; Frimpong, Konaté, Virgil Van Dijk, Kerkez; Gravenberch, Alexis Mac Allister; Mohamed Salah, Szoboszlai, Wirtz; Ekitiké. DT: Arne Slot.
- PSG: Safonov; Hakimi, Marquinhos, Pacho, Nuno Mendes; Zaïre-Emery, Vitinha, João Neves; Doué, Ousmane Dembélé, Kvaratskhelia. DT: Luis Enrique.
Cómo ver en vivo Liverpool vs PSG
La televisación estará a cargo de Fox Sports y Disney+. Además, se podrá seguir desde cualquier dispositivo móvil a través de las aplicaciones Flow, Telecentro Play y DirecTV GO.
Te puede interesar
Lo que se lee ahora
Las Más Leídas
Dejá tu comentario