Pelota libre por celular: cómo ver en vivo Liverpool vs PSG

Sin embargo, el presente del conjunto inglés no es el ideal. En sus últimos cinco partidos alternó buenas y malas actuaciones, con dos triunfos, un empate y dos derrotas. Esa irregularidad también se refleja en la Premier League, donde nunca logró meterse de lleno en la pelea por el título y se encuentra lejos del líder. Además, su clasificación a la próxima Champions no está asegurada, lo que le agrega presión al tramo final de la temporada. En ese contexto, avanzar en el torneo continental aparece como una oportunidad clave para cambiar el rumbo.