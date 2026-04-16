Pelota libre por celular: cómo ver en vivo Peñarol vs. Platense
Se puede ver el fútbol libre de cables y antenas en vivo en el celular, y sin riesgo. Cómo ver en vivo Peñarol vs. Platense por la Copa Libertadores 2026.
En un duelo correspondiente a la segunda fecha del Grupo E en la Copa Libertadores 2026, Platense tendrá una parada brava este jueves y visitará a Peñarol desde las 21:30 en el Estadio Campeón del Siglo.
El conjunto de Vicente López llega a este compromiso con la necesidad de sumar luego de haber caído en su debut frente a Corinthians. En el ámbito local, viene de igualar 1-1 frente a Gimnasia de Mendoza en un partido en el que el cuerpo técnico optó por una rotación importante. Esa decisión tuvo como objetivo preservar energías y preparar de la mejor manera al equipo titular para el desafío internacional en Montevideo.
Del otro lado estará Peñarol, un rival con historia y peso propio en la Libertadores. Sin embargo, el presente del equipo uruguayo no es el ideal. El Carbonero atraviesa una racha negativa en condición de local, con dos derrotas consecutivas en su estadio. En su estreno en el certamen continental, tampoco logró sumar de a tres, ya que empató 1-1 frente a Independiente Santa Fe.
Peñarol vs. Platense: probables formaciones
- Peñarol: Sebastián Britos; Franco Escobar, Mauricio Lemos, Lucas Ferreira, Maximiliano Olivera; Jesús Trindade, Eric Remedi, Luis Angulo, Gastón Togni, Nicolás Fernández; Matías Arezo. DT: Diego Aguirre.
- Platense: Matías Borgogno; Agustín Lagos, Ignacio Vázquez, Víctor Cuesta, Tomás Silva; Guido Mainero, Pablo Ferreira, Maximiliano Amarfil, Franco Zapiola; Augusto Lotti y Gonzalo Lencina. DT: Walter Zunino.
Cómo ver en vivo Peñarol vs. Platense por Copa Libertadores
La televisación estará a cargo de Fox Sports y Disney+ Premium. Además, se podrá seguir desde cualquier dispositivo móvil a través de las aplicaciones Flow, Telecentro Play y DirecTV GO.
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