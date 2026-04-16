Pelota libre por celular: cómo ver en vivo Peñarol vs. Platense

El conjunto de Vicente López llega a este compromiso con la necesidad de sumar luego de haber caído en su debut frente a Corinthians. En el ámbito local, viene de igualar 1-1 frente a Gimnasia de Mendoza en un partido en el que el cuerpo técnico optó por una rotación importante. Esa decisión tuvo como objetivo preservar energías y preparar de la mejor manera al equipo titular para el desafío internacional en Montevideo.