Pep Guardiola apuntó contra el representante del Diablito Echeverri: "Hay que preguntarle..."
El entrenador cuestionó al agente del futbolista argentino por impulsar su cesión al equipo alemán, donde casi no sumó minutos desde su llegada.
La previa del partido entre Manchester City y Bayer Leverkusen por la UEFA Champions League dejó un fuerte cruce que tuvo como protagonista a Pep Guardiola. El entrenador español apuntó directamente contra Enzo Montepaone, representante de Claudio Echeverri, por la situación que vive el juvenil argentino en Alemania.
El City adquirió al Diablito tras su irrupción en la Primera de River, pero el mediapunta de 18 años no logró sumar rodaje en sus primeros meses en Inglaterra. Por eso, y contra la voluntad tanto del club como del propio futbolista, según trascendió, terminó cedido al Bayer Leverkusen ante la insistencia de su agente.
Consultado en conferencia de prensa, Guardiola explicó su postura sobre el caso: “Siempre nos encanta que los jugadores jueguen muchos minutos, la intención siempre es esa. Tenemos un aprecio increíble por él como futbolista”. Sin embargo, rápidamente desvió la atención hacia Montepaone: “Lo que pasó en Leverkusen hay que preguntárselo, pero no hablé con él”. Luego, con evidente fastidio, remató: “Estoy bastante seguro de que su agente lo sabrá todo”.
La tensión creció cuando un periodista preguntó si existía la posibilidad de repescar al argentino en enero. Pep fue categórico: “Es una pregunta para su hermoso agente…”, lanzó, en una frase que se viralizó rápidamente en las redes sociales.
El presente deportivo del Diablito Echeverri en Bayer Leverkusen
Los números respaldan el descontento del City: Echeverri fue titular apenas en 3 de los 16 partidos que disputó el Leverkusen desde su arribo. En esas oportunidades fue reemplazado prematuramente en el arranque de los segundos tiempos. Además, ingresó desde el banco en cinco encuentros y en ocho no vio minutos. El panorama es muy distinto del buscado cuando se definió la cesión, pensada para darle continuidad.
Sin embargo, en el equipo alemán nunca logró asentarse y quedó relegado en la rotación. Con el City atento a su evolución y Guardiola enviando mensajes públicos al entorno del jugador, el futuro inmediato del chaqueño podría cambiar en el próximo mercado de pases. La incógnita es si volverá a Inglaterra en enero o si el Leverkusen intentará retenerlo pese a su escasa participación.
