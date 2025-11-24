Pep Guardiola apuntó contra el representante del Diablito Echeverri: "Hay que preguntarle..."

Consultado en conferencia de prensa, Guardiola explicó su postura sobre el caso: “Siempre nos encanta que los jugadores jueguen muchos minutos, la intención siempre es esa. Tenemos un aprecio increíble por él como futbolista”. Sin embargo, rápidamente desvió la atención hacia Montepaone: “Lo que pasó en Leverkusen hay que preguntárselo, pero no hablé con él”. Luego, con evidente fastidio, remató: “Estoy bastante seguro de que su agente lo sabrá todo”.