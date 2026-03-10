Pierre Gasly reconoció las dificultades de Alpine: "Hay equipos mucho más avanzados"

En ese contexto, fue sincero al referirse a la actualidad de Alpine y reconoció que el equipo todavía tiene trabajo por delante para acercarse a sus principales rivales: “Tras un día de reflexión, me voy de Melbourne con sentimientos encontrados. Claramente, hay muchas cosas nuevas que aprender y parece que otros equipos están mucho más avanzados”, expresó el piloto francés en declaraciones difundidas por la prensa oficial de la escudería.