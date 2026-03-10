Pierre Gasly reconoció las dificultades de Alpine: "Hay equipos mucho más avanzados"
Tras el GP de Australia, Pierre Gasly analizó el rendimiento de Alpine en el inicio de la F1 2026 y admitió que varios rivales están por delante.
Pierre Gasly analizó el rendimiento de Alpine tras el Gran Premio de Australia, primera carrera de la temporada 2026 de Fórmula 1. El piloto francés admitió que el equipo aún está detrás de varios rivales, aunque confía en mejorar a medida que avancen las carreras.
En ese contexto, fue sincero al referirse a la actualidad de Alpine y reconoció que el equipo todavía tiene trabajo por delante para acercarse a sus principales rivales: “Tras un día de reflexión, me voy de Melbourne con sentimientos encontrados. Claramente, hay muchas cosas nuevas que aprender y parece que otros equipos están mucho más avanzados”, expresó el piloto francés en declaraciones difundidas por la prensa oficial de la escudería.
El objetivo inicial de Alpine para esta temporada era posicionarse como uno de los equipos más fuertes de la zona media de la parrilla. Sin embargo, en el estreno del campeonato se encontró con un panorama más complejo, ya que escuderías como Racing Bulls, Audi y Haas mostraron un rendimiento superior durante el fin de semana en Melbourne.
A pesar de ello, Gasly destacó que el equipo todavía tiene margen de evolución a lo largo de la temporada: “Hemos progresado bastante y creo que seguirá siendo así a medida que sigamos aprendiendo y entendiendo cómo sacar el máximo provecho de este nuevo coche”, explicó.
Un punto en Australia y la mira puesta en China
En la carrera disputada en el circuito de Albert Park, Alpine logró rescatar un punto gracias al décimo puesto de Gasly. El francés tuvo una buena largada y luego supo administrar el ritmo para sostener su posición frente al ataque de Esteban Ocon y asegurar una unidad para el equipo.
Para Franco Colapinto, en cambio, el desafío fue más complicado luego de recibir una sanción que condicionó su desempeño durante la competencia. Con ese panorama, Alpine llegará al próximo Gran Premio de China con el objetivo de dar un paso adelante y convertir la pelea por los puntos en un objetivo más realista para sus dos pilotos.
Horarios del GP de China 2026
VIERNES 13 DE MARZO
- Práctica Libre 1: 00:30 horas
- Clasificación sprint: 04:30 horas
SÁBADO 14 DE MARZO
- Carrera sprint: 00:00 horas
- Clasificación: 04:00 horas
DOMINGO 15 DE MARZO
- Carrera: 04:00 horas
