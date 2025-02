Pipo Gorosito picanteó la previa contra Boca: "Ningún jugador murió en La Bombonera"

El ex entrenador de Tigre, quien conoce bien lo que es ganarle al Xeneize tras conquistar una final contra ellos en 2012, también se refirió al ambiente que se podría vivir en La Bombonera, su conocido terreno de juego con River: "Dentro de la cancha somos once contra once. Ningún jugador murió en La Bombonera, la gente no entra a la cancha. Está el nerviosismo lindo, pero se te va una vez iniciado el partido. Veremos si nos da el cuero para llevarnos la serie".

A pesar de las chicanas, Gorosito dejó en claro que no teme a lo que pueda generar el estadio más emblemático de Boca. Además, destacó la calidad de los futbolistas del conjunto de Fernando Gago: "Tienen individualidades muy buenas. Brian Aguirre desequilibra muy bien y tanto Saracchi como Barinaga son importantes para los centros. Vamos a buscar pasar rápido al ataque e intentar imponer nuestro juego", comentó.

Alianza Lima llega con confianza para el cruce que promete ser una de las batallas más interesantes de la fase previa de la Copa Libertadores. Gorosito no duda en que su equipo puede dar el golpe y avanzar en el torneo, enfrentando a Boca con una mentalidad ganadora.